美國投行警告：聯儲局正製造百年來第3個股市大泡沫

據《新浪財經》報道，美國投行Stifel認為，由於「自新冠疫情以來糟糕的貨幣和財政決策」，市場正在走向100年來的第三次泡沫破裂。

Stifel以Barry Bannister為首的策略師預計，標普500指數將在明年第一季度出現短期回調，跌向4000點區域的底部。然後……「在2022-23年晚些時候，我們相信，『滯後於曲線』的美聯儲可能會在2023年製造出100年來的第三個泡沫，屆時標普500指數將達到6750點（納斯達克達到近25000點）。」

「民粹主義（美聯儲和財政部似乎都支持民粹主義）會導致糟糕的選擇，甚至更糟的結果。利率抑制可能會再次製造泡沫，然後破裂（這種情況總是會發生），接着就是失去的十年。」

該公司表示，投資者可以從歷史中尋找這種情況可能發生的證據。標普500指數在1998年第三季度下跌了近20%，之後是1999年至2000年網路泡沫破裂。巴尼斯特及其團隊表示，美聯儲從1999年下半年至第二年上半年「姍姍來遲」的緊縮政策未能阻止這一趨勢。

這些策略師補充稱：「在咆哮的20年代也發生過同樣的情況，在1929年10月崩盤之前，利率上升，股市在1928年12月中旬下跌了10.7%。」

要防止泡沫靠聯儲局聆聽自己

Stifel認為，防止這種泡沫的唯一方法是美聯儲聽從自己的金融穩定報告（該報告警告散户投資者風險偏好高漲，股票和房地產估值過高），並「轉向鷹派」，以避免市場出現重大混亂。

他們表示：「不過，政策可能來得太晚，如果股票風險溢價下降，市場開始『逐險』，如果10年期美國國債通脹保值債券（TIPS）收益率由於全球央行的影響仍被抑制在負1厘，那麼在2022-2023年，市盈率凸性泡沫可能會出現。」

巴尼斯特和他的團隊表示，如果美元走強、美聯儲退出信號和全球流動性收緊導致標普500指數和大宗商品指數同時走軟，那麼投資者可以在標普500指數的防禦性板塊中尋求庇護。因此，醫療保健、日常消費品、公用事業和電信股票是目前安全的選擇。