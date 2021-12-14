國泰上月日均載客量按月縮　貨運年增16%　香港貨運樞紐地位穩健

國泰航空（0293）公布今年11月份客貨運量數據。顧客及商務總裁林紹波表示，上月份的客運業務持續面對挑戰，月內美國及澳洲重開邊境，公司已增加航班班次以滿足需求，另亦把握若干亞洲區內的出行需求，並重啟馬德里和米蘭航班。整體而言，11月份的客運運力較10月份微增，大約相當於2019年11月疫情前客運運力的12%。

11月日均載客量按月縮 錄約7萬人次

林紹波續指，主要自香港及中國內地前往英國的留學生需求顯著減少，影響整體客運量。集團上月的日均載客量較10月份減少5%。

國泰指，上月載客70,047人次，按年增加85.2%，但相比疫情前2019年同月的水平下跌 97.3%。收入乘客千米數按年上升87.1%，但與2019年11月相比減少96%。乘客運載率上升8.2個百分點至26.8%，以可用座位千米數計算的運力雖增加29.5%，惟仍較2019年11月下跌88.2%。

2021年首11個月，載客人次較去年同期減少86.4%，運力下跌65.1%，而收入乘客千米數則下跌 82.1%。

新冠肺炎嚴重影響出遊，國泰航空大減航班，而機組人員也要進行特別的閉環模式運作。（資料圖片／張浩維攝）

貨物運載按年增近16%

至於貨運方面，林紹波稱，11月繼續為貨運高峰期，整體航空貨運需求依然非常強勁，加上公司亦運載了通常經由船運的貨物，反映零售商需要補充庫存以滿足消費者需求。月內經香港樞紐的貨運需求亦見穩健，當中包括很多應節產品，例如由法國運送至日本的蒲酒萊（Beaujolais）葡萄酒、以及由南半球運至亞洲各國的櫻桃等等。

11月份運載13.535萬公噸貨物，較去年同月增加15.8%，但與2019年11月相比減少23.9%。月內的貨物收入噸千米數按年上升15.5%，但與2019年11月相比減少14%。運載率上升 4.3個百分點至 82.6%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加 9.5%，但與 2019 年 11 月相比減少28.6%。

在今年首11個月，載貨量較去年同期下跌1.1%，運力下跌 12.5%，而貨物收入噸千米數則下跌2.3%。

林紹波表示，預計貨運高峰期將持續至整個12月份，並計劃於月內全面運作所有貨機航班，並會保持靈活規劃貨運航班安排，以應對持續的營運挑戰。