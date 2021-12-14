瑞銀金弘毅料明年逾10間中概股回港上市　內房行業風險漸改善

內房債務危機持續困擾市場，瑞銀中國債務資本市場部主管王然表示，受到內房企業債務問題影響，今年以來內地企業發債規模屬於先高後低，惟認為現時整體內房行業的風險逐步改善，趨向穩定。原因在於一方面人民銀行於上星期下調存款準備金率，釋放逾萬億資金，同時商業銀行開始逐步放寬樓按貸款，放寬借貸審批。第二是留意到中央政治局會議，對於房地產的描述，是表明促進房地產行業良性循環，因此相信行業發展會回穩。

他又指現時關鍵是看明年上半年，為內房企業還債高峰時期，該行預計有逾千億美元的大中華區債券到期贖回。當中，房地產高息債規模接近200億美元，認為行業分化的現象會繼續出現，投資者應區別對待。

問及該行接觸的投資者中，在投資部署上會否一刀切式不買民企內房產品，而只買國企債券，他回應指出大多數投資者都是理性看市場波動，而不會一刀切只買國企產品，又指出客戶傾向調整倉位，增加高評級債券的持倉。

對於中概股從美國退市回流港股的趨勢， 瑞銀投資銀行亞太區主管及中國總裁金弘毅指出，現時在美上市中概股市值逾9.2萬億元。在逾200間企業當中，有50多間合符來港上市條件，佔中概股市值約30%，預料明年會有10至20間企業有望來港上市。

另外，對於今年港股市場表現跑輸全球，金弘毅表示，主要是受到內地對房地產及科技行業的監管所致。由於監管政策屬大方向，例如在數據安全及反壟斷政策的細則，市場仍需時了解，預期要待監管細則變得明朗化，市況才可好轉。