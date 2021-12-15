美國億萬富豪紛紛賣出核心持股　今年減持規模已達去年兩倍

朱克伯格（Mark Zuckerberg）今年的幾乎每一個工作日都在賣出Meta Platforms Inc的股票。5月份，谷歌創始人開始減持股份，當時Airbnb Inc．三位創始人中的兩人也開始將持股多元化。

據《新浪財經》報道，除了上述交易外，美國許多富人都紛紛大舉賣出股票。根據對億萬富豪指數上美國億萬富豪交易的分析，今年以來截至12月初，他們賣出了429億美元的股份，比2020年全年的202億美元翻了一番以上。

超級富裕階級通常都會持有締造了其財富的公司的股票，因為變現通常都需要繳稅。但是股市估值處於紀錄高位，明年年初稅率也可能上調之際，許多美國富人現在決定減持。

「我們的很多客户都在賣，」總部在舊金山灣區的諮詢公司Seiler LLP的合夥人Elizabeth Sevilla表示。企業創始人和風險資本投資人決定想要將集中的倉位進行多元化，或者他們觀察市場，說「現在是市場頂部了」。

她表示，2021年繳稅可能意味着未來幾年可以避開稅率的上調。

經歷多年的沉寂以後，多位全球富豪開始出售核心持股，包括低調的谷歌聯合創始人Sergey Brin和Larry Page。今年以來，Page賣出了大約18億美元的谷歌母公司Alphabet Inc．股份，Brin賣出了大約17億美元。這是2017年以來兩人首次減持。

全球首富馬斯克（Elon Musk）今年賣出了大約127億美元的特斯拉股份，這是2016年以來他首次減持。他11月在社交媒體上開展了一項民意調查，詢問用户他是否應當剝離10%的特斯拉股票。馬斯克的個人財富大約在2536億美元。

「最近很多人說未實現收益是避稅的一種手段，」他在推文中稱，並承諾會遵守調查結果。

另外，全球第二大富豪貝佐斯（Jeff Bezos）今年賣出了超過了90億美元的亞馬遜股份。

$Tesla(TSLA.US)$$Amazon.com(AMZN.US)$$Facebook(FB.US)$