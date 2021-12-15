聯儲料加快收水　世房危機港股難捱　睇實10點經濟數據｜港股早評

恒指上日失守十天線，美國聯儲局開始議息之際，美股續高位回調，納指連跌第二日，主因美國新出爐的通脹數據急劇惡化，市場料聯儲本港時間明日凌晨宣布加快taper（收水）機會高。此一大美國貨幣政策轉變，加上內房股世茂系股債遭雙殺的事件，兩大負面因素料繼續拖累今日港股表現。



美國聯儲局開始一連兩日議息會議，是今年最後一次的議息會議，將於本港時間明日（16日）凌晨3時公布議息結果及經濟預測。由於新出爐的通脹數據超預期，11月PPI按年勁升9.6%，創歷來最大升幅，超出市場預測的9.2%，投資者估計聯儲局將加快taper，有機會將每月的買債規模進一步縮減，由現時每月縮減150億美元，增加至縮減250億至300億美元。

美股續回調，跌幅最大的是納指報15237點，跌175點，跌幅1.14%。道瓊斯指數收市報35544點，跌106點。標準普爾500指數報4634點，跌34點。

美國聯儲局將於本港時間明日凌晨3時公布議息結果及經濟預測（資料圖片）

世茂服務單日挫32% 投行批評企業管治

另一方面，內房危機持續困擾市場，世茂集團（0813）再度上演「股債雙殺」，觸發點是集團旗下上海掛牌的世茂股份，向姊妹公司世茂服務（0873）出售全部物業管理業務，遭投行指責是出現企業管治問題，摩通評論指「把資金由物業管理轉移至開發商層面」。世茂集團上日股價急挫20%；世茂服務更挫32%。同時，集團境內債亦遭拋售，市傳世茂集團總部日前進行架構調整，副主席及總裁許世壇下放部分管理許可權予具備一區域管理經驗的管理層。

碧桂園服務獲控股股東承諾半年內不減持

至於另一大內房物管龍頭碧桂園服務（6098）亦遭拖累，股價挫一成。收市後集團發公布嘗試收復市場信心，集團與碧桂園（2007）宣布預計即日起6個月內不會發生涉資逾兩億元人民幣的資產出售或收購交易，同時控股股東楊惠妍承諾半年內不減持公司股份。

內地發三頭馬車經濟數據

最後，值得留意今早10時內地將公布三頭馬車經濟數據，即是消費、工業增加值及固定投資數據，由於內地房地產業正處寒冬，市場預期今年首11月的房地產開發投資增長有機會放慢至6.1%（前值是7.2%）。至於11月社會零售消費增長料為4.7%，與前值大致相近。由於現時整體投資氣氛疲弱，投行的預測不算進取，若果出爐經濟數據較市場預期理想，相信可助大市低位回穩。