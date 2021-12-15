摩通高成長股及中概股存巨大機會　值得押注

摩根大通全球股票研究主管Dubravko Lakos-Bujas於周二（14日）在接受電視訪問時表示，市場正為一個激進的聯儲局定價，但其同事們預計聯儲局將採取更平衡的方法來應對激增的通脹，以免扼殺增長。他指出，投資者應該重新考慮他們對科技巨頭的喜愛，並開始尋找風險資產，如被打壓的高成長型股票和中概股。

據《智通財經》周三（15日）報道，聯儲局三年來首次轉向鷹派的陰影促使交易員們湧向盈利和資產負債表穩定的科技巨頭。與此同時，高風險的投資正在被拋棄，高成長型股票遭受了嚴重損失。

Lakos-Bujas稱：「有很多賺取高回報的機會，在明年上半年，假設通脹顯示正常化跡象，假設聯儲局最終更加平衡並且不會繼續推進緊縮，我相信市場正在消化這一點，假設疫情再回到控制之下，我認為投資者會看到市場從追捧超級大盤股向高成長型股票的轉變。」

這位在今年機構投資者調查中排名第一的量化策略師，還建議投資者應準備好迎接中概股的回升。目前，納斯達克中國金龍指數已經下滑了40%以上，有望創下自2008年全球金融危機以來的最差年度表現。

Dubravko Lakos-Bujas稱：「中概股的故事還沒有結束，我們認為市盈率和人氣從極低水平回升的機會很大。」他還提到了中國的長期增長前景，Dubravko表示看到了一個非常大的機會，可以讓好倉情緒從極端低點改善。