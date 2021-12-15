醫藥股突爆洗倉式跌市　藥明生物曾瀉2成兼失守80元｜持續更新

美股三大指數反覆下挫，納指收市跌逾175點，惟夜期未受拖累，港股或高開。



【14:48】醫藥股全面下挫

醫藥股午後全面下挫，其中藍籌藥明生物（2269）曾瀉2成，最新報79.85元，跌18.5%，藥明康德（2359）跌14.2%，最新報138.6元，康寧傑瑞製藥（9966）跌5.7%，最新報14.82元，石藥（1093）跌3.3%，最新報8.12元，中生製藥（1177）跌4.7%，報5.32元。

恒指午後跌勢加劇，最新報23428點，跌207點，國指報8339點，跌79點，科指跌59點，報5788點。

【14:05】港股矢後曾停倒跌

恒指午後一度轉跌，最新報23640點，升4點，國指跌21點，報8397點，科指最新報5842點，跌42點。

阿里巴巴（9988）維持約3%升幅，最新報122.4元，升3.1%。

【12:21】港股半日升48點

聯儲局將於明晨公布議息會議結果，投資者抱持觀望態度。恒指今早市處於拉鋸狀態，上下波幅不多於200點，成交額僅556億元。

恒指中午收市報23684點，升48點，國指跌7點，報8411點，科指跌31點，報5853點。

物管股今早反彈，碧桂園服務（6098）升2.9%，報48.6元，融創服務（1516）升1.3%，報8.72元，世茂服務（0873）升2.9%，報4.98元。

內房股方面，龍湖（0960）升0.3%，報38.35元，碧桂園（2007）升2%，報7.1元，融創（1918）跌1.5%，報12.18元，世茂（0813）跌2.5%，報5.53元。

科技股走勢個別，阿里（9988）揚3.3%，報122.6元，騰訊（0700）跌0.2%，報459元，美團（3690）跌1.1%，報243.6元，京東（9618）失守300元，報299.8元，跌1.5%。

銀行股今早普遍上揚，滙豐（0005）升1.5%，報45.15兀，恒生（0011）升1.3%，報144.5元，中銀（2388）升1.2%，報24.8元。

【11:34】港股升幅收窄

恒指繼續在窄幅上落，最新報23685點，升49點，國指跌不足1點，最新報8417點，科指最新報5853點，跌30點。

昨日大跌的物管股今日反彈，碧桂園服務（6098）升3.3%，報48.8元，世茂服務（0873）升1.7%，報4.92元，融創服務（1516）升0.6%，報8.66元。

【10:15】升幅曾擴大逾百點

恒指早段反覆，曾倒跌69點至接近昨日低位，及後再次轉升，一度升逾百點，高見23745點。

個別股份方面，特步（1368）連日造好，今日再曾升逾半成，最新升3.5%，報12.86元，成交額達1.4億元。

保利協鑫升勢持續，一度重上3元以上水平，升幅接近兩成，最新升約15%，成交額暫時以17億元成最活躍股。

【09:30】恒指升22點

恒生指數今日輕微高開22點，報23658點。其中，阿里巴巴（9988）升近3%，為表現最佳藍籌；碧服（6098）昨日插逾一成，今日反彈逾2%。

保利協鑫（3800）配售最多20.37億股，配售價折讓僅2.4%，今早高開近一成。