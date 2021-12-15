內地上月社會消費品零售總額按年增3.9%　預期增3.6%

中國國家統計局網站消息，11月社會消費品零售總額按年增長3.9%，預期增長3.6%，前值增長4.9%；兩年平均增長4.4%。

11月份，社會消費品零售總額41,043億元（人民幣‧下同），按年增長3.9%；比2019年11月份增長9.0%，兩年平均增速為4.4%。其中，除汽車以外的消費品零售額37,266億元，增長5.4%。扣除價格因素，11月份社會消費品零售總額按年實際增長0.5%。從按月看，11月份社會消費品零售總額增長0.22%。

1月份至11月份，社會消費品零售總額399,554億元，按年增長13.7%，比2019年1月份至11月份增長8.2%。其中除汽車以外的消費品零售額360,339億元，增長14.0%。

按經營單位所在地分，11月份，城鎮消費品零售額35,337億元，按年增長3.7%；鄉村消費品零售額5,706億元，增長4.8%。1月份至11月份，城鎮消費品零售額346,316億元，同比增長13.8%；鄉村消費品零售額53,239億元，增長13.3%。

按消費類型分，11月份，商品零售36,200億元，按年增長4.8%；餐飲收入4,843億元，同比下降2.7%。1月份至11月份，商品零售357,501億元，按年增長12.8%；餐飲收入42054億元，增長21.6%。

1月份至11月份，全國網上零售額118,749億元，按年增長15.4%。其中，實物商品網上零售額98,056億元，增長13.2%，佔社會消費品零售總額的比重為24.5%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長18.8%、11.1%和13.1%。