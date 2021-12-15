中國統計局：部分城市房地產下行壓力增加

中國國家統計局新聞發言人付凌暉表示，2021年以來，各地堅持購租並舉、因城施策，促進房地產市場健康發展，成效逐步顯現，部分城市房地產價格較快上漲的勢頭得到了抑制。從全國來看，房地產市場總體穩定，商品房銷售和投資保持增長，增勢有所減緩。

他在中國國務院新聞辦公室的新聞發布會上表示，但也要看到，部分城市受人口流出、經濟發展困難等多重因素影響，房地產市場下行壓力有所增加，一些前期依靠高負債盲目擴張的房地產企業債務風險上升。

「儘管存在這些問題，房地產行業穩定發展仍然具備較多有利條件，比如經過市場調整，市場參與者更加理性，房地產長效機制也在逐步完善。」付凌暉稱。

中國統計局稍早公布，1月至11月全國房地產開發投資按年增長6%，增速低於1月至10月的7.2%，為2020年9月以來最低，兩年平均增長6.4%；1月至11月房屋新開工面積按年下降9.1%，較1月至10月降幅進一步擴大。1月至11月房地產開發企業到位資金按年增長7.2%，增幅創一年新低。

付凌暉表示，房地產行業是國民經濟的重要組成部分，對生產、投資、消費都有着重要影響。同時，也和人民生活息息相關，關係到百姓安居、生活幸福。十九大以來，中央堅持房住不炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，各地區、各部門按照中央要求，持續穩地價、穩房價、穩預期，加快建立完善房地產長效機制，積極防範化解房地產潛在風險，促進了房地產市場的平穩健康發展，也推動了經濟轉型和高質量發展。

他表示，下階段，還是要按照中央要求，堅持「房住不炒」的定位，堅持購租並舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者合理住房需求，因城施策，促進房地產業良性循環和健康發展。

上周結束的中央經濟工作會議重新明確這一主基調，並提出要加強預期引導，探索「新的發展模式」。並要求正確認識和把握防範化解重大風險，壓實「企業自救主體責任」，透露出對恒大等類似風險事件的監管處置思路。

2021年9月以來，以中國恒大、佳兆業等為代表的房企債務暴雷事件頻繁發生，極大地挫傷了投資者信心，市場普遍預期2022年房價將進一步下滑。路透12月初的調查顯示，2022上半年料按年下降1%，政策無明顯放鬆下房企風險或進一步增大。