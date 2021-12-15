余偉文：銀行界人才需求有增無減　鼓勵業界投放更多資源

金管局總裁余偉文在《匯思》發表網誌表示，銀行界對人才的需求有增無減，金融科技、綠色金融，和大灣區財富管理三大「引擎」供不應求，業界亦反映難以招聘人才擴展業務。他亦表示，子女剛畢業求職四處碰壁。這種「有工無人做，有人無工做」的現象，凸顯了培育本地金融人才的重要性。

他指金融業一直是香港最重要的經濟支柱之一，香港有超過27萬人從事金融業，當中約10萬名銀行從業員，而金融業在過去10年平均每年提供逾5,000個新職位。他引述《2021-2025年未來銀行業人才》報告指，為配合銀行業在未來數年的業務發展及擴張計劃，銀行界對人才的需求只會有增無減。

余偉文亦提到，為了填補人才缺口，有需要制定有效的人才發展策略。吸納世界各地精英匯聚香港固然重要，但目前世界各地也面對類似的問題，因此深信在本地源頭擴容更為關鍵。他稱，已聯同業界推出「金融科技人才培育計劃」和「私人財富管理先導人才培訓計劃」等，為大學生提供不同領域的實習機會，為將來在銀行界打好基礎，自推出以來已經吸引約2,000名學生參與。

此外，本月初金管局在銀行專業資歷架構下推出了「金融科技」新單元，具認證的相關專業培訓課程將於未來數月推出。課程內容涵蓋金融科技運用、人工智能、大數據、區塊鏈技術、合規科技等，藉此提升金融科技從業員的專業能力。接下來，金管局正密鑼緊鼓籌備「綠色及可持續金融」新單元，希望可以更好地應付未來銀行業所需。