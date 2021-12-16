兗煤勁升近2成跑贏大市　恒指跌逾百點｜持續更新

美國議息後，美股三大指數倒升，道指高收383點或1.08%，報35927點；標指升75點或1.63%，報4709點；納指升327點或2.15%，報15565點。聯儲局預期加快收水，市場認為貨幣政策前景趨明朗，惟外媒報道指美國擬進一步制裁中國企業，並擴大至生物科技相關企業，受消息拖累，港股連跌4日累挫834點或3.4%後，今早「黑期」跌約90點在23300點附近，料恒指續低開，且續關注生科股。



【13:28】港股午後跌幅收窄

港股午後跌幅略收窄，恒指最新報23288點，跌131點，國指最新報8272點，跌70點，科指最新報5726點，跌68點。

公布新發展戰略的兗煤（1171），曾高見17.56元，最新報17.1元，升19.6%。

【12:00】ATMJ累市半日跌189點

美國議息結果出爐後美股反彈，惟港股未跟上，早段最多跌265點，低見23155點，創今年內新低，半日收跌189點或0.81%，午報23231點；恒生科指跌83點或1.43%，午報5712點；恒生國指跌92點或1.11%，午報8250點。大市半日成交額達751.2億元，北水錄淨流入20.51億元。

ATMXJ半日向下，京東（9618）半日跌4.9%，午報284.8元；美團（3690）挫4.1%，午報231.8元；阿里巴巴（9988）跌2.6%，午報117.8元；騰訊（0700）跌1.3%，午報450元；小米（1810）跌1%，午報17.82元。

兗州煤業（1171）半日飆升19.16%，午報17.04元。

藥明生物（2269）半日反彈6.2%，午報84元；藥明康德（2359）亦漲4.7%，午報137元。

平保（2318）半日升0.6%，午報56.9元；友邦（1299）漲0.6%，午報80元。港交所（0388）則微跌0.4%，午報454.2元。

【11:33】電商平台遭約談 京東挫近半成

據內媒指因質量監管缺失，京東（9618）、阿里巴巴（9988）旗下淘寶及拼多多遭約談，兩者股價受壓，京東曾跌逾半成，低見283.6元，最新報285.8元，仍跌4.5%，仍交額達8.74億元，暫為表現最差的藍籌；阿里亦跌2.2%，報118.3元，成交額18.84億元。

【10:43】碧服逆市飆近半成

恒生指數跌幅維持約140點，現造23282點；恒生科指現跌57點或1%，報5737點，其中京東（9618）挫4.1%，報287元；美團（3690）跌3.6%，報233.2元；阿里（9988）亦跌2.2%，報118.3元；騰訊（0700）微跌1%，報451.4元。

藥明生物（2269）反彈5.6%，報83.55元；藥明康德（2359）漲6.6%，報139.4元。

中芯國際（0981）續跌2.7%，報18.22元。

碧服（6098）升4.9%，報50.5元。

【09:51】恒大續尋底 見1.52元創新低

恒大 （3333） 續尋底，股價跌逾1%，低見1.52元創新低；恒大汽車 （0708） 逆市升逾2%；恒大物業 （6666） 跌0.4%，破底低見2.75元。

【09:50】恒指創年內新低 京東、美團齊挫逾4%

港股跌幅續擴大至逾200點，報23162點，創年內新低，其中京東（9618）、美團（3690）挫逾4%，阿里巴巴（9988）亦跌近3%，騰訊（0700）跌1.2%。

大市成交額達257.55億元。

【09:41】恒指早段跌近200點

恒指跌幅再度擴大至近200點，現報23230點；恒生科指跌73點或1.27%，報5721點。

【09:37】京東跌幅擴大至4%

恒指跌幅略為收窄至百點，報23318點；其中藥明生物（2269）彈升7.3%，報84.85元；藥明康德（2359）亦上揚5.7%，報138.2元。另外，信達生物（1801）上揚3.7%，報58.75元。

碧服（6098）升1.5%，報48.85元。

京東（9618）跌幅擴大至4%，報287.4元。

兗州煤業（1171）大升12.7%，報16.12元。

【09:25】恒指續低開132點

恒生指數今日懶理美股倒升，開跌132點或0.57%，報23658點。科指跌52點或0.9%，報5743點；國指跌71點或0.86%，報8271點；大市成交額達25.66億元。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌逾1%，騰訊（0700）微跌0.8%，京東（9618）挫3%，網易（9999）微跌0.25%。另外快手（1024）微跌0.55%，報81.65元。

藥明生物（2269）微彈升1.1%，開報80元；擬回購不多於5億美元股份。

友邦（1299）逆市升1.2%，報80.5元；滙豐（0005）則跌0.22%，報44.85元。

新股青瓷遊戲（6633）開市報10.2元，較招股價11.2元，跌8.9%，帳面蝕500元。