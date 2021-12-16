恒指國指科指齊破底　底背馳Vs一浪低於一浪　專家分析後市去向

港股再度破底！恒指今日一度下試二萬三關，低見23155點，國指更是下破去年3月的「疫情底」，低見8224點，而恒生科指亦是低處未算低，今一度低見5681點，創上市新低。不過，港股其後回穩，並倒升54點收市，報23475點。



港股呈先低後高走勢，今早跌市推手為中資科技股，嗶哩嗶哩（9626）和閱文（0772）曾跌逾5%，美團（3690）和京東（9618）一度跌逾4%，京東創逾兩個月新低，嗶哩嗶哩更創上市新低。

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡接受訪問時表示對大市未言太淡，「雖然今天恒指穿底，但大市即市有反彈，值得留意的是恒指9天RSI是32，與11月30日的約18水平為高，造出『底背馳』形態，加上目前走勢與9月21日及10月5日的低位形勢相似，如果後市做出陽燭，收市又高於今日高位，便可確認反彈，其反彈力度亦會較強。」

不過，信誠證券聯席董事張智威接受訪問時認為大市未言樂觀，認為港股目前仍處一浪低於一浪格局，「大市仍未擺脫弱勢，預計恒指會跌穿二萬三關口，並料跌至22800點水平，投資者要挑選個別板塊部署，特別要避開中概股、中芯（0981）等中美問題的受累股，以及對息口敏感的股份。」

煤炭長協價首次上調，煤碳股應聲彈高，中煤升11.8%，兗煤大升23%。。

環保航運強勢 煤碳股加價值博

今早跌市元兇為美國擬加大制裁中國企業。繼美國證監會就修訂《外國公司問責法》，中概股有退市風險。同時外媒較早前報道，美國準備宣布制裁逾10家中資企業，包括一些生物科技企業，令市場昨日一度恐慌性拋售醫藥股，導致昨日生科股爆發股災，恒生香港上市生物科技指數昨日急插7%，創去年5月底以來新低。而美國財政部公布，美國總統拜登簽署了一項新的行政命令，對中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥4國的15家實體和10名個人實施制裁，其中包括中國4家企業和1名個人。

目前恒指市盈率和市帳率處歷史低位，分別為不足10倍及約1倍水平。張智威表示，「現時是平貨無人執，投資者可吼環保能源股和航運股」。綠電股龍源電力（0916）升3.6%，大唐新能源（1798）升3.3%，而航運股中遠海控（1919）升2.5%。

盧駿匡則推薦煤碳股，而中煤（1898）較兗煤（1171）為佳，並建議宜買入有上升動力而未見超買的股份，相信其水位會更多。中煤升11.8%，兗煤大升23%。煤炭長協價首次上調，5500大卡動力煤調整區間在550至850元（人民幣‧下同）之間，其中下水煤長協基準價為每噸700元，較此前的535元上調約31%，是2017年以來煤炭長協機制落地後首次上調長協基準價，並給出明確的浮動區間。