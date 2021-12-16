美對沖基金Anchorage清盤　向客户退回74億美元資金

對沖基金Anchorage的聯合創始人Kevin Ulrich宣佈，將關閉已經營18年之久的旗艦基金Anchorage Capital Partners（ACP），並將該產品管理的74億美元返還給客户。同時，他將卸任Anchorage行政總裁一職。

《華爾街見聞》周四（16日）報道，今年以來，由於Ulrich長期投資的米高梅（MGM）被亞馬遜（Amazon）以84.5億美元的高價收購，Anchorage旗艦基金ACP今年的業績保險十分出色。截至11月，ACP上漲了18.5%，遠超競爭對手。

然而，ACP此前在美股本輪牛市中的表現可謂是相當掙扎，在2019年僅上漲了1.5%，在2020年也只取得了4.4%的漲幅。同時，據《華爾街日報》，由於業績不佳，以及客户對Ulrich長期投資米高梅的行為不滿意，Anchorage一直面臨着客户撤資和人才流失的壓力。

談及為何要關閉苦心經營多年的基金時，Ulrich表示，美聯儲（FED）的「大放水」政策導致市場中充斥着大量的廉價資金，這些廉價資金在推高了股票和債券價格的同時抑制了企業違約，阻礙了信貸對沖基金典型策略的收益表現，致使他不得不清盤ACP。

Ulrich還提到及，ACP允許投資者頻繁的贖回，為投資者定期提供流動性的麻煩是促成他關閉該基金的另一因素。

在周三（12月15日）寫給持有人的信中，Ulrich表示：「在當下這個極其容易獲取資本的市場上，股市加速上升，違約率接近歷史低點，央行卻還在扶持風險資產。因此，我們認為ACP的資產負債結構已經不適合當下的市場。」

此外，Anchorage還明確了該對沖基金未來的發展方向。在信件中，該公司表示，未來將專注於其收費較低、管理規模約180億美元的結構性信貸業務以及管理規模約40億美元的私募股權基金。原因很簡單：在美聯儲大放水導致市場利率走低的當下，債券收益率越來越低，所以結構性融資工具（如抵押貸款債務或CLO）對投資者的吸引力將越來越大。

在此之前，因市場結構發生了改變，包括Apollo、Ares在內的一眾不良債務投資巨頭就已紛紛轉型，將業務重心放在結構性信貸等業務上。而全球「最悲觀」的對沖基金RussellClark，也因擋不住美聯儲的洪水滔滔而在上個月「關門大吉」。