利達：明年上半年恒指高看25500點　看好領展及百度等

展望明年上半年環球投資市場，利達基金經理及合夥人黃耀宗認為，成熟市場較新興市場吸引，料美聯儲加息步伐放緩，預期明年次季首次加息，給予標指目標價5000點，納指目標價17300點。另外，歐洲及澳洲股市料可跑出。前者可受惠歐元貶值及經濟周期性復蘇；而後者將受惠新能源大趨勢需求及投資組合多元化。

港股方面，利達基金經理及合夥人凌卓榮表示，現時恒指預測市盈率逾12倍，並不吸引，但指數仍貼近12年上升軌，中、短技術走勢的值博率不俗。

凌卓榮表示看好贛鋒鋰業（1772）、騰訊（0700）、百度（9888）以及領展（0823）（領展網站圖片）

看好領展、百度

凌卓榮又指，明年將是香港回歸25週年及領導班子換屆，或為股市帶來改變，予恒指上半年目標價25500點。

同時，他看好贛鋒鋰業（1772）、騰訊（0700）、百度（9888）以及領展（0823），又認為領展受惠疫情正常化及中港通關，明年租務回報或見底回升，再加上領展併購澳洲等外地物業，若澳洲零售及房地產市場維持強勁，估值或可反彈。

債券市場方面，他指，整體偏貴，但過去數月亞洲高息債受中國內房違約陰霾影響下，根據過往息差，現時具趁低吸納機會。

利達基金經理及合夥人黃耀宗認為，成熟市場較新興市場吸引，料美聯儲加息步伐放緩，預期明年次季首次加息，給予標指目標價5,000點，納指目標價17300點。

ESG成資金流入新寵

展望新一年，利達預期 「新能源升級」及可以改變「未來世界」的主題將會繼續發酵。利達認為現時較宜著眼於半導體、5G應用、軟件、社區生態圈、太陽能及新能源車等。

另外，利達表示，近年 ESG 主題相關的資產也逐漸吸新舊資金青睞 ，表現更跑赢基準指數。

利達ESG及投資者關係高級主任李穎琳指，近年每當市場經歷震盪，市場資金偏向流入ESG相關主題的產品，看好十大ESG加持股，包括領展、HP（HPQ.US）、Microsoft （MSFT.US）、Nutrien（NTR.US / NTR.CN）、Prysmian （PRY.IM）、Waste Management（WM.US）、金風科技（2208）、Adobe（ADBE.US）、Nokia（NOKIA.FH/NOK.US）及Nvidia（NVDA.US）。