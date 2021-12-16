聯儲局與通脹賽跑　投資者湧入這些資產

據《第一財經》報道，即使全球主要央行都計劃收緊此前的超寬鬆貨幣政策，投資者仍押注在近兩年多史無前例的大規模刺激政策後，全球通脹還將繼續飆升，並因此紛紛湧入能從通脹中獲益或對沖通脹的資產。

16日凌晨，在近期放棄通脹「暫時」論後，美聯儲在今年最後一次FOMC會議中，再次強調了通脹偏高的情況，表示將縮減購債規模（Taper）翻倍。最新的「點陣圖」還顯示，美聯儲官員們預計2022年將加息3次，比此前市場預期的更為「鷹派」。英倫銀行近期也暗示考慮在2022年開啟加息，歐央行同樣計劃退出緊急抗疫購債計劃（PEPP）。

不過，即使全球主要央行都計劃收緊此前的超寬鬆貨幣政策，投資者仍押注在近兩年多史無前例的大規模刺激政策後，全球通脹還將繼續飆升，並因此紛紛湧入能從通脹中獲益或對沖通脹的資產。通脹保值國債（TIPS）、大宗商品基金和房地產投資信託基金（REITS）等都成為他們心儀的資產。

今年流入TIPS資金創歷史紀錄

供應鏈瓶頸、更高的能源成本、沉重的政府開支和強勁的消費需求，共同推動了2021年的全球性通貨膨脹。

近期公布的11月美國消費者物價指數（CPI）按年上漲6.8%，為1982年以來的最快增速，歐元區的通脹也攀升至創紀錄的4.9%。皮尤研究所（Pew Research）分析的全球多個國家中，超過四分之三在2021第三季度的通脹率高於2019同期。聯儲局、英倫銀行等主要央行都將以比預期更快的速度收緊貨幣政策，但首次加息仍需數月時間。因此，投資者預計，高通脹還將持續一段時間。

資產管理公司先鋒（Vanguard）的高級經濟學家迪亞茲（Roger Aliaga Diaz）稱：「我們預計明年通脹還將保持在高位，遠高於美聯儲的目標，尤其是在供需失衡尚需時間來修復的情況下。」

基於這樣的判斷，投資者正通過調整投資組合，增持能對沖通脹或從通脹上升中獲利的資產來應對物價上漲的壓力。

根據數據提供商EPFR的數據，今年已有創紀錄的668億美元流入了持有TIPS的基金。全球最大的資產管理公司貝萊德（Black Rock）也預計通脹率將持續高於新冠疫情前的水平，並因此增加了資產組合中TIPS的頭寸。此前，公眾擔憂購買美國國債無法抵禦通脹，美國政府因此推出了TIPS。TIPS分為固定利息和浮動本金，利息比較低，低於同期普通國債，但本金會按每月CPI數據調整。

一些中小投資者則通過購買美國財政部發行的系列I儲蓄債券（SeriesI Savings Bonds）來抗通脹。這是美國目前除了TIPS提供的另一種主要的通脹指數化債券，美國財政部近期宣佈，11月共發行了13億美元的系列I儲蓄債券，為有紀錄以來的最大月度發行額。

在英國，對沖通脹的需求也異常強勁，以至於上個月拍賣的11億英鎊經通脹調整的英國國債（2073年到期），創下了有史以來的最高價格和最低收益率。

大宗商品基金和REITS等間接對沖工具也受青睞

不過，富蘭克林鄧普頓基金集團（Franklin TempletonInvestments）的首席投資官德賽（Sonal Desai）警告稱，鑑於美聯儲繼續干預市場，TIPS可能會出現「一些相當奇怪的波動」。因此，比起TIPS，她更偏好持有主要投資於能源類大宗商品的基金，間接對沖通脹。

與德賽持類似想法的投資者不在少數，使得大宗商品或房地產等「不動產」也重新受到投資者關注。管理資產規模為45億美元的景順大宗商品交易所交易基金（Invesco commodities exchange traded fund）在今年1月至11月期間共錄得24億美元的資金淨流入，該基金主要持有銅、原油和大豆等期貨產品。該基金在1至10月的資金流入量更為2020年同期的兩倍多。

因為能源成本在通脹計算中扮演着重要角色，能源類資產通常和通脹密切相關。比如，不斷上漲的油價或天然氣價格，既會直接推高消費者的成本，還會通過增加製造業和運輸業的成本間接推高通脹。

正因為能源與通脹的正相關性，EPFR的數據顯示，對能源成本將上升的押注，已使得今年至今流入能源相關股票基金的資金，升至創紀錄水平。普信（T Rowe Price）的固收投資組合經理斯威爾（Mike Sewell）稱：「當我們預計將出現長期通脹的背景下，石油等大宗商品往往是相當不錯的對沖工具。」

此外，REITS這一在美國一直很受歡迎的投資方式，也成為投資者抗通脹的選擇，因為REITS主要通過租金產生收入，而租金往往會隨着通脹上升。

施瓦布（Schwab）旗下管理的規模為68億美元的US REIT ETF是美國最大的RIETS，在去年疫情暴發之初的幾個月內，流入該ETF的資金一度創下紀錄低點，而目前已經恢復到疫情前水平。

先鋒（Vanguard）的主動管理型固收產品主管克羅克（John Croke）稱，先鋒旗下的TIPS產品和大宗商品基金今年均獲得了大量資金流入，但他警告稱，「一旦通脹已經不是預期而成為事實時，投資者就不應對其過度反應」。他給出的原因在於，在高通脹已確實存在且大家都意識到高通脹的情況下，「傳統的通脹對沖措施已變得過於昂貴，會部分抵消通過這些措施獲得的收益。因而，這些投資也並不像過去那樣吸引人，我們將尋找新機會，把籌碼放在不同的地方」。