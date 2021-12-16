新世界與Microsoft香港展開灣區加速器計劃　培育機械人及AI初創

新世界發展（0017）宣布，與Microsoft香港簽訂合作備忘錄，就集團培育初創企業的平台Eureka Nova推出的大灣區加速器計劃展開合作，有關計劃主要培育機械及人工智能初創企業。

Microsoft香港為計劃的獨家技術贊助商，為入選計劃的初創企業提供雲端平台服務等技術支援，支持其業務發展。

全球9間初創 入選大灣區加速器計劃

Eureka Nova於今年9月推出第一期大灣區加速器計劃，協助有志在大灣區拓展業務的初創企業，以解決集團業務問題為基礎，包括提升建築和物業管理的自動化服務等。第一期計劃將專注於機械人及人工智能領域，吸引來自世界各地的初創企業報名，最終共有9間初創企業入選，當中包括4間內地公司、4間海外公司及1間香港公司。

Microsoft香港將提供雲端服務平台支援

集團與Microsoft香港簽訂合作備忘錄後，Microsoft香港為計劃中的初創企業提供Microsoft Azure雲端服務平台包括人工智能、物聯網、機器學習、混合實境技術等，讓這些企業以企業級別的雲計算平台建立、運行及管理應用程式，實現其創意及解決方案。

新世界發展科技及變革總監冼君行表示，集團致力於發展大灣區，並相信大灣區將成為亞洲主要的創新及創意中心。Eureka Nova 與Microsoft 香港將全力支持大灣區初創企業，協助推動區內的科技發展及商業化進程。