美商務部將多國37家機構列入「實體清單」　34個實體在中國

美國商務部工業與安全局（BIS）12月16日（周四）發布公告稱，將位於中國、格魯吉亞、馬來西亞和土耳其的數十個實體列入所謂「實體清單」（Entity List），其中有34個實體位於中國。

據《財聯社》周五（17日）報道，在周四的公告中，美國商務部給出的藉口包含所謂「違反美國外交政策或國家安全利益」等。根據公告，周四被納入「清單」的實體涉及到多家A股上市公司或母子公司。其中A股公司包括航天晨光、景嘉微、火炬電子、杭州海康微影傳感科技（海康威視）、內蒙一機、亨通光電、中天科技，以及新三板公司亞成微。

就影響而言，被列入「清單」的實體會受到美國《出口管理條例》的限制，出口商與清單實體進行受控項目的交易（包括出口、再出口甚至國內轉讓）前，都必須獲得相應的出口許可證。

兩企已再無來自美國業務收入

天風證券通信分析師認為，中天科技及亨通光電目前已無美國業務或相關收入，其原材料與設備亦不從美國採購，故所謂名單限制對公司幾乎不會有任何影響。

針對美方屢次使用「實體清單」無端打壓中國企業，外交部新聞發言人趙立堅在本周的例行記者會上也對相關問題進行了回應。

趙立堅表示，經濟全球化是客觀現實和歷史潮流，中方始終認為科技成果應該幫助全人類，而不應成為限制、遏制其他國家發展的手段。美方個別政客泛化國家安全概念，將科技和經貿問題政治化、工具化、意識形態化，違背市場經濟和公平競爭原則，只會威脅損害全球產業鏈、供應鏈安全，破壞國際貿易規則，是典型損人不利己的政治操弄。

趙立堅同時指出，美方應同國際社會一道，維護開放、公平、公正、非歧視的科技發展和國際營商環境。我們奉勸美方一些人，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止濫用國家力量無理打壓中國特定領域和企業的做法，停止違背市場經濟原則和國際貿易規則的行徑。中方將一如既往堅決捍衛中國企業的合法正當權益。

$航天晨光股份有限公司(600501.SH)$$長沙景嘉微電子股份有限公司(300474.SZ)$$福建火炬電子科技股份有限公司(603678.SH)$$杭州海康威視數字技術股份有限公司(002415.SZ)$$內蒙古第一機械集團股份有限公司(600967.SH)$$江蘇亨通光電股份有限公司(600487.SH)$$江蘇中天科技股份有限公司(600522.SH)$