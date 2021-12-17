英美加快收水　納指跌幅七個月最急　恒生科指料磨底 |港股早評

環球央行加快收水，科技股捱沽，美股納指急挫385點，跌幅達2.5%，跌幅七個月來最急，蘋果公司急挫近4%，更創九個月來最大跌幅，微軟亦跌近3%。本港恒生科指上日率先創面世以來新低，留意今日或隨外圍進一步下試低位。反之，傳統股資源股或可投機性看好，例如上日急升的煤炭股。



本周是環球央行議息周，首先美國聯儲局加快Taper，宣佈將每月縮減買債規模提高一倍至300億美元，並料明年開始加息，一日後英倫銀行終於落實加息，成首個G7國家加息，另外歐洲央行重申PEPP將如期於明年3月結束。

環球市場資金流料將由寬轉緊，對依靠流動性推動天價估值的科技股及新經濟股，沽壓最大。美股三大指數向下，當中以科技股主導的納指，曾跌最多2.87%，是12月3日後最大跌幅，標普500指數跌0.9%，道指則先升後跌，收市靠穩微跌29點。

藥明生物一日斥7億元回購

恒生科指上日率先創面世以來新低，生物科技股、新經濟股本周表現疲弱。不過生物科技龍頭股藥明生物在股價「洗倉式」下挫後，上日（16日）斥約7億元回購794.35萬股，支持股價上日反彈逾11%。

煤碳股表現一枝獨秀 兗煤單日急升逾24%

新經濟股風高浪急，資金或小注留意傳統股及資源股。上日煤碳股表現一枝獨秀，龍頭股神華（1088）揚逾6%，兗煤（1171）更急升逾24%，主要是受惠內地調整煤炭價格協議，煤炭長協價首次上調，5500大卡動力煤調整區間在550至850元（人民幣‧下同）之間，其中下水煤長協基準價為每噸700元，較此前的535元上調約31%，是2017年以來煤炭長協機制落地後首次上調長協基準價，並給出明確的浮動區間。

其他個股方面，金科服務（9666）公布控股股東金科股份（深圳﹕000656）引進博裕投資，作為公司戰略投資者，博裕是一家專注於中國的另類資產管理公司，股價今早復牌。