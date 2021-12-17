信義光能急瀉近9%　藍籌中表現最失色　恒指跌逾百點｜持續更新

英倫銀行突然宣布加息0.15厘至0.25厘，觸發投資者對各大央行處理收水事宜，將採取更急進的步伐，不利科技股表現，納指大跌2.5%。不過加息憧息卻利好銀行股，其中美銀逆市揚2.4%。今早港股表現會否與外圍市況般，科技股偏軟，銀行股上揚，料成為投資者關注對象。



【09:48】

恒指跌幅略為擴大至逾百點，最新報23358點，跌116點，國指最新報8278點，跌70點，科指最新報5725點，跌96點。

信義光能（0968）跌8.9%，為跌幅最大藍籌股，最新報13.8元，新特能源（1799）跌2%。

科技股同受壓，美團（3690）跌3.1%，報231元，阿里（9988）跌2.9%，報117.2元，騰訊（0700）今早見一個月低位，最新報445元，跌1.7%。

銀行股上揚，滙豐（0005）升2.4%，報46.25元，渣打（2888）升2.5%，中銀（2388）無升跌，東亞（0023）升1.1%，報11.26元。

【09:27】

恒指低開11點，報23468點，國指報8315點，低開33點，科指低開46點，報5775點。

騰訊（0700）低開1.2%，報447元，阿里（9988）低開2.2%，報118元，滙豐（0005）升2.5%，報46.3元，渣打（2888）高開2.5%，報45元。