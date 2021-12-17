生物醫藥股走勢兩極　康方瀉逾7%　康希諾飆10%｜持續更新

英倫銀行突然宣布加息0.15厘至0.25厘，觸發投資者對各大央行處理收水事宜，將採取更急進的步伐，不利科技股表現，納指大跌2.5%。不過加息憧息卻利好銀行股，其中美銀逆市揚2.4%。今早港股表現會否與外圍市況般，科技股偏軟，銀行股上揚，料成為投資者關注對象。



【15:08】恒指維持逾200點跌幅

港股在午後維持逾200點跌幅，恒指最新報23196點，跌278點，國指最新報8216點，跌133點，科指最新報5675點，跌146點。

生物醫藥股走勢個別，康方生物（9926）最新報35.55元，跌7.4%，康希諾（6185）升10.9%，報178元，藥明康德（2359）升0.6%。

【12:00】恒指半日挫300點

港股跌勢進一步擴大，中午收市報23175點，跌300點，國指報8202點，跌147點，科指報5668點，跌153點，成交額774億元。

科技股表現疲弱，阿里（9988）跌3.6%，半日報116.4元，騰訊（0700）失守440元，報439.4元，跌3.9%，美團（3690）跌5.2%，報226元，京東（9618）跌4%，報278.8元，小米（1810）則逆市升0.4%，報18.2元。

新能股表現失色，信義光能（0968）跌9.5%，報13.7元，新特能源（1799）挫6.1%，報14.22元，龍源電力（0916）跌2.9%，報18.08元。

體育用品股亦受沽壓，安踏（2020）跌5.4%，報112.7元，李寧（2331）跌4.5%，報85元，特步（1368）跌6.9%，報12.08元。

車股亦處弱勢，比亞迪（1211）跌4.3%，報264.8元，吉利（0175）跌3%，報22.3元。

銀行股逆市上揚，滙豐（0005）升2.3%，報46.2元，渣打集團（2888）升3%，報45.2元。

至於時代天使（6699）曾瀉12%，低見262元，中午收市報270.4元，瀉9.4%。

【12:00】恒指半日挫300點

港股跌勢進一步擴大，中午收市報23175點，跌300點，國指報8202點，跌147點，科指報5668點，跌153點，成交額774億元。

【11:30】恒指跌幅擴大至逾200點

恒指跌幅擴大至逾200點，最新報23257點，跌217點，國指最新報8235點，跌113點，科指最新報5693點，跌129點。

地產股今早逆市上揚，恒地（0012）升0.6%，報32.85元，新世界（0017）升0.5%，最新報30.35元，長實（1113）升1.2%。

【10:37】港股失守23300點

恒指跌幅進一步擴大，最新報23295點，跌180點，國指最新報8252點，跌97點，科指5698點，跌123點。

不過生物醫藥股卻逆市上揚，藥明生物（2269）升2%，報89.85元，康希諾生物（6185）升4.7%，報168.5元，康方生物（9926）跌2.9%，報37.3元，榮昌生物（9995）升0.6%，報81元。

【09:48】跌幅擴大逾百點

恒指跌幅略為擴大至逾百點，最新報23358點，跌116點，國指最新報8278點，跌70點，科指最新報5725點，跌96點。

信義光能（0968）跌8.9%，為跌幅最大藍籌股，最新報13.8元，新特能源（1799）跌2%。

科技股同受壓，美團（3690）跌3.1%，報231元，阿里（9988）跌2.9%，報117.2元，騰訊（0700）今早見一個月低位，最新報445元，跌1.7%。

銀行股上揚，滙豐（0005）升2.4%，報46.25元，渣打（2888）升2.5%，中銀（2388）無升跌，東亞（0023）升1.1%，報11.26元。

【09:27】恒指低開11點

恒指低開11點，報23468點，國指報8315點，低開33點，科指低開46點，報5775點。

騰訊（0700）低開1.2%，報447元，阿里（9988）低開2.2%，報118元，滙豐（0005）升2.5%，報46.3元，渣打（2888）高開2.5%，報45元。