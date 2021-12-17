英倫銀行爆冷加息　滙豐渣打可轉勢向上？　專家：一原因值得憧憬

正當市場聚焦美國明年加快收水步伐，並熱議加息三次的時候，英倫銀行突然爆冷加息，宣布將指標利率從0.1厘上調至0.25厘，而市場原預期央行會按兵不動。國際銀行股滙豐（0005）和渣打（2888）今逆市彈高，滙豐升2.8%，報46.4元，創逾一個月高，渣打低位彈高2.3%，報44.9元。



英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）接受《BBC》訪問時表示，即使Omicron變種新冠病毒對經濟造成衝擊，但是已經看到當地勞動力市場非常緊張的跡象，通脹壓力也愈來愈持久，這是央行必須採取行動的原因。再者，其貨幣政策委員會（MPC）一致通過將國債和非投資級別企業債持有規模分別維持在8,750億英鎊及200億英鎊。該行又指，英國通脹率將由9月的3.1%，增至11月的5.1%，而明年4月將見頂見6%，維持通脹明年下半年將回落。

英倫銀行突然爆冷加息，宣布將指標利率從0.1厘上調至0.25厘。

滙豐對英國利率較HIBOR更敏感

摩根士丹利資產分析師Nick Lord表示，由於美國明年有機會加息三次，較早前預期的步伐有所提早，該行就此建立淨息差預測模型，以6月加息基礎及3月有機會加息，並假設香港銀行同業拆息（HIBOR）及新加坡銀行同業拆息（SIBOR）會滯後六個月，料或利好明年第四季新加坡和香港銀行的淨息差表現，較原先預期的2023年首季有所加快。再者，英倫銀行貨幣政策委員會出乎市場預期宣布加息，而英國利率對滙豐的淨息差帶動和貢獻較HIBOR更為敏感，料滙豐將較其他亞洲銀行有利，但與英國同業相比則較為失色。

據滙豐中期業績，歐洲地區的列賬基準除稅前利潤按年扭虧為盈，為19.7億美元，佔其利潤約18.2%。由於英國加息，Nick又估計滙豐明年每股盈利增長約2%，2023年增長約7至9%，而預計恒生銀行（0011）、中銀香港（2388）則每股盈利增長約4%，又認為1早前隔夜和1個月期限HIBOR走高屬短暫性及周期性，加上只在臨近年底才抽高，而預期明年初便會回落，因此對今年淨息差利好不多，又對2022年淨息差提振不大。

消委會至截稿前有14間銀行提供了分期還款稅務貸款計劃的資料，包括中國銀行、交銀（香港）、東亞銀行、中國建設銀行（亞洲）、招商永隆銀行、大新銀行、富邦銀行、恒生銀行、滙豐銀行、中國工商銀行（亞洲）、南洋商業銀行、上海商業銀行、渣打銀行、眾安銀行。（資料圖片）

另外， 歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行明年仍不太可能加息，但也不排除這種可能性。歐央行決定維持主要利率於負0.5厘，符市場預期，而明年3月底將停止緊急債券購買計劃（PEPP）下的資產凈購買，但將PEPP再投資延長到至少2024年底。而明年第二季將資產購買計劃（APP）規模提高至每月400億歐羅，以抵銷PEPP的退場。之後三個月APP規模將縮小至300億歐羅，並在10月回到現有的200億歐羅。

羅尚沛：滙豐宜收息惟股價難大升 憧憬明年恢復每季派息

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛接受訪問時表示，從債市可見，市場經已反映加息的因素，「美國聯儲局2022、23年預計各加息3次，即使是聯邦儲備利率接近2厘，債市仍未見有反應，除非美國再加快加息速度，令息差有所擴闊，才有機會利好滙豐股價。」他又指，市場原預期上次英倫銀行議息會加息，但最後反而無加息，所以今次只是補加。

另外，羅尚沛認為，滙豐明年會否恢復每季派息才是值得留意的地方。他指，現時滙豐股息率現時有4厘，即使下年未必每季派息回復至0.1美元，但如果可重新每季派息對心理上會好一點，若是投資來收息之用都還算可以，不過對股價上升空間則勿存太大的希望。