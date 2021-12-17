英美加快收水　商湯煞停上市　恒指刷15個月低｜巨子一周精選

本周環球多間央行都加入收水行列，先是美國聯儲局，將縮減買債規模調高一倍至300億美元，最快明年3月會結束買債；再來英倫銀行繼上次意外不加息後，今次終於落實加息，成首個G7國家啟動加息周期。不過中國人行卻未有跟隨，反而在本周正式下調存款準備金率，原因為何?

恒指再創年內新低，低位見23155點，是15個月來低位，受三大因素拖累，既受到環球央行收水拖累，同時、中美金融角力加劇，人工智能「獨角獸」商湯集團在港上市前，遭美國二度制裁，列入投資黑名單，要延遲上市；其三、美國上市公司會計監督委員會（PCAOB），將中國內地和香港認定為拒絕接受全面徹底審計檢查的轄區，投資者憂港股成未來中美大國博奕戰場。

1、商湯煞停上市 中概股及恒生科指急挫 對香港市場警示｜財經評論

商湯事件揭示出中概股在港上市的阻礙正增加。今次對商湯固然是一場挑戰，對於港交所（0388）亦屬一場考驗。(閱讀更多)

2、美國貨幣政策大調整 聯儲局表態難言「鷹派」｜巨子點評

從此前的taper與加息的聯動情況來看，taper結束並不意味着加息。2014年10月美聯儲結束taper，2015年12月才首次加息。此外，2014年12月的點陣圖預測2015年將加息3次，但結果只加息了1次。(閱讀更多)

3、中國放水美國收水的明線與暗線 | 巨子點評

明線，顯而易見——中美兩國經濟都遇到了較大挑戰；暗線，則是需要注意到，美中這一先一後的表態，標誌着兩國經濟戰略博弈和對沖的開啟。(閱讀更多)

4、70城房價持續降溫 樓市能否止跌企穩仍待觀察｜巨子點評

分析認為，房地產的矛盾從「過熱」轉為「過冷」，近期購房方面，很多城市都出現寬鬆的政策，但後續勢頭能否企穩仍需要進一步觀察。(閱讀更多)

5、央行打壓不見成效 2022年人民幣會繼續升值嗎｜巨子點評

中美貨幣政策背道而馳，中美兩國利差必然縮小，理論上，人民幣也難保持強勢。然而，上述邏輯只是基於外匯市場的套利理論，現實往往更加複雜。(閱讀更多)

6、雷軍豪賭造車半年之後 小米股價再遭腰斬｜企業熱評

雖然雷軍從來不願意承認，但是事實就是：小米的銷量暴增和股價暴漲，都是拜美國制裁華為手機所賜，小米享受的是華為被制裁的紅利。(閱讀更多)