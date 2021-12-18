恒指頹見今年低　專家：莫忽視政策轉向　聚焦周一人行會否減息

港股本周累挫逾300點，插至近二萬三，再創15個月新低，一來受累英美等央行加快收水，同時、中美金融角力加劇，人工智能「獨角獸」商湯集團遭美國二度制裁需延遲上市；加上美國上市公司會計監督委員會（PCAOB），將中國內地和香港認定為拒絕接受全面徹底審計檢查的轄區，港股憂成未來中美大國博奕戰場。不過，專家提醒內地貨幣政策開始步向寬鬆，下周一 （20日）人行有機會下調LPR利率，加大力度刺激經濟，恒料在二萬三見支持。



內地下周一公布LPR利率 官媒揚言有機會減息 投資界看法保守

港股本周創15個月來低位，見23155點。不過內地貨幣開始有轉向放寬，先是落實年內第二次下調存款準備金率；再者下周一（20日）人行將公布LPR利率，官媒指有減息機會。內地《人民日報》主辦的官方《證券時報》在頭版刊登評論，指目前普遍預期美聯儲在明年年中啟動加息，未來半年多相對平靜的時間，為中國加大跨周期調節力度、保持邊際寬鬆的貨幣政策環境，提供有利窗口期，預計明年上半年，中國貨幣政策有望在數量和價格兩方面加大發力，實現信貸總量增長的穩定性。

評論又提到，當前，貸款市場報價利率（LPR）的下調動力積蓄已久，下周一公布的最新LPR利率，存在下調的可能性，進而有望帶動貸款利率的進一步下行；又指明年繼續通過降準、結構性貨幣政策工具投放低成本流動性的空間依然存在，必要性隨著穩增長壓力的加大而突顯。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，人若果下周再進行減息，難免令市場懷疑為何人行要急於放水刺激經濟。(資料圖片)

上商林俊泓料人行未必急於減息 免觸發市場憂慮

目前券商意見，普遍認為人行剛於本月降準後，未必會急於再降息。光大證券首席固收分析師張旭就認為，央行強調穩健貨幣政策取向沒有改變，這意味著12月和未來一段時間內央行公開市場操作（OMO）和中期借貸便利（MLF）利率不會改變的機率很高。

上海商業銀行研究部總監主管林俊泓接受訪問時指出，人行剛於本月再度降準，若果下周再進行減息，難免令市場懷疑為何人行要急於放水刺激經濟，憂慮內地經濟下行壓力加大，相信此種投資情緒轉變，並不是官方機構希望見到的。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生指出，此時要看淡港股是容易的。不過，他卻認為有兩大因素支持港股。(資料圖片)

Saxo潘梓生料恒指二萬三支持力強 看好銀行內需股

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生接受訪問時指出，現時港股投資氣氛差、基本因素弱，再加上美聯儲加快收水，此時要看淡港股是容易的。不過，他卻認為有兩大因素支持港股。首先，他指出不要輕視中國人行的貨幣政策開始放寬，對估值低迷的港股會帶來支持。

第二，指出美聯儲雖然加快縮減買債，不過每月仍然在市場購買數百億美元債券，同時英倫銀行啟動加息的同時，將資產購買總規模維持在8,950億英鎊不變；兩大央行仍然是處於向市場輸入流動性的階段，因此認為不應完全看淡港股。認為港股現時跌至23000點年內低位，有相當承接力，有望在傳統股帶動下重上二萬四。

英倫銀行啟動加息，國際銀行股滙豐（0005）和渣打（2888）今逆市彈高，滙豐升2.8%，報46.4元，創逾一個月高，渣打低位彈高2.3%。潘梓生認為，銀行股可長線受惠英國加息，有投資價值。另外，認為中資消費股亦可趁低位吸納，例如啤酒股及體育用品股等，持續受惠內地支持內需撐經濟的政策。

人行易綱強調加大跨周期調節力度

提到人行貨幣政策，周四（16日）人民銀行行長易綱主持召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，易綱強調要加大跨周期調節力度，統籌今﹑明兩年銜接。

這是人行今年第二次召開金融機構貨幣形勢分析座談會。相較上周（8日）召開的座談會，此次會議提出中國經濟發展面臨短期下行壓力，參會的金融機構明顯增多，包括開發銀行、進出口銀行、農業發展銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵政儲蓄銀行、中信銀行、招商銀行、江蘇銀行等12家銀行業金融機構的負責人，當中有政策性銀行及國有大行，範圍也擴大至全國性商業銀行及城商行。