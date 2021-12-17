富途︰續與內地監管部門保持積極溝通　公司穩健經營一如往常

外電引述消息指，內地擬禁止富途、老虎證券等互聯網券商向內地客戶提供離岸交易。富途稱，注意到今日﹙17日﹚有外媒的相關報道，對中國內地監管政策進行了諸多揣測。

富途表示，該公司持續與中國內地監管部門保持著積極的溝通，截至此刻，從未自任何相關監管部門收到與報道中所提及內容有關的政策或指引，亦未獲悉任何相關監管部門擬發佈相似政策或指引。公司穩健經營一如往常，盡心服務全體新舊客戶。

富途稱，一直以來，在服務中國內地客戶方面，該行沿用的行業法規、慣例和商業模式與所有香港持有同類牌照的其他內資、港資、外資券商完全一致，並未做任何形式和模式上的創新和突破。法規層面也不存在“互聯網券商”這個分類，互聯網科技發展至今，各家券商皆以App或網站等互聯網方式向客戶提供服務。富途將持續關注行業的監管動態，並始終積極配合監管部門做好工作。

富途續表示，作為一家美國納斯達克上市公司，在知悉任何可能對集團公司經營產生重大影響的新政策或指引的情況下，我們都有義務在第一時間向投資者進行公開披露。

同時，富途又稱，留意到這段時間以來，一些帶著做空目的的個人和機構在社交媒體上散播大量針對富途的不實信息，公司已經收集和整理了相關信息，並已及時向監管機構匯報，亦保留訴諸法律的權利。富途在此也特別提醒廣大投資者甄別市場消息，避免受任何未經官方確認和證實信息的誤導。

富途亦認為，中國內地和香港的監管機構始終高度重視保護投資者的合法權益，致力維護健康穩定的金融市場秩序，並審慎的進行政策製定和行業引導。富途也懇請媒體和社會大眾明辨，避免一些有特殊目的的人仕利用不實消息擾亂市場秩序，不當牟利，侵害投資者權益。