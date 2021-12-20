恒指低開112點　再創年內新低　阿里巴巴逆市升逾1%｜持續更新

上周五（17日）美股四巫日下挫，道指跌532點或1.48%，收報35365點；納指跌10點，收報15169點；標普500指數跌48點或1.03%，跌至近兩周低點，收報4620點。



港股方面，今早「黑期」更曾跌穿二萬三關，截至9時10分仍跌約100點，在23100點附近。恒指料下試23000點，或創逾18個月新低。另新股方面，商湯（0020）重啟香港IPO，料12月30日掛牌上市。據悉商湯獲得約5億美元基石投資，投資者包括上海徐滙資本投資和國泰君安證券。



【09:38】港股持續弱勢 差10點跌穿二萬三關口

港股持續弱勢，亞太區股市亦疲弱，日經指數暫跌210點或0.74%，報28335點；恒指曾跌至23010點，現彈回23053點，跌幅約139點或0.6%，成交額暫為91.75億元。

網易（9999）挫逾半成，報145.7元；美團（3690）、騰訊（0700）微跌不足0.5%；阿里（9988）逆市升0.9%，另外百度（9888）亦漲1.9%，快手（1024）升0.6%。

港交所（0388）公布針對空白支票公司的規則，從明年年初開始允許SPAC上市。港交所跌轉升0.22%，報454元。

【09:20】恒生指數低開112點

恒生指數低開112點或0.49%，報23079點；科指跌36點或0.64%，報5644點；恒生國指開跌35點或0.43%，報8182點；大市成交額暫為34.67億元。

科技股阿里巴巴（9988）逆市揚1.03%，報118.2元；騰訊（0700）低開0.14%，報437.4元；美團（3690）亦跌0.53%，報224.6元；京東（9618）挫2.4%，報273.6元；小米（1810）微跌0.11%，報18.2元。另外，百度（9888）逆市升1.9%，報140.5元。

安踏（2020）擬派特息，惟股價向下，今早開跌3.2%，報111元。李寧（2331）則升0.24%，報84.2元。

華人置業（0127）私有化計劃遭否決，將維持港交所上市地位，今早復牌股價大瀉31.2%，報2.6元，成交額177萬元。