恒指午後跌超300點　續創年內新低　華置插近三成｜持續更新

上周五（17日）美股四巫日下挫，道指跌532點或1.48%，收報35365點；納指跌10點，收報15169點；標普500指數跌48點或1.03%，跌至近兩周低點，收報4620點。



港股方面，今早「黑期」更曾跌穿二萬三關，截至9時10分仍跌約100點，在23100點附近。恒指料下試23000點，或創逾18個月新低。另新股方面，商湯（0020）重啟香港IPO，料12月30日掛牌上市。據悉商湯獲得約5億美元基石投資，投資者包括上海徐滙資本投資和國泰君安證券。



【13:01】港股午後跌339點

恒指午後報22,859點，跌339點。恒生科技指數報5,549點，跌131點。國指跌119點或1.5%，報8,098點。

華人置業（0127）私有化計劃遭否決，將維持港交所上市地位，今早復牌股價大瀉31.2%，現仍插28.57%，報2.7元。

【11:07】跌幅擴至300點

港股今早跌幅持續擴大，最新跌超300點，進一步失守22900點水平，邁向去年5月低位進發。

新能源板塊受壓，贛鋒鋰業（1772）跌超一成，報115元；信義玻璃（968）跌逾6%，為表現最差藍籌。保利協鑫能源（3800）同樣跌逾6%。

【10:28】港股跌穿23000關口 續創年內新底

港股跌193點或0.83%，穿23000關口，報22999點，創逾一年新低。阿里巴巴（9988）逆市靠穩，現報0.85%，報118元。

【10:10】港股曾觸及23000點

港股曾觸及23000點，其後彈回現挫157點或0.7%，報23034點。

康希諾生物（6185） 逆市曾升逾9%，高見195.6元，現報190.8元，仍升7.2%。

【09:56】騰訊、美團轉升

港股跌幅收窄至約60點，在23100附近。美團（3690）、騰訊（0700）轉升；阿里巴巴（9988）續升近2%。

【09:41】佳兆業復牌 開市創上市新低

佳兆業（1638）今早復牌。開市創上市新低，見0.85元，跌7.61%；佳兆業美好（2168）開市報11.78元，升0.68%，現無升跌，報11.7元。

【09:38】港股持續弱勢 差10點跌穿二萬三關口

港股持續弱勢，亞太區股市亦疲弱，日經指數暫跌210點或0.74%，報28335點；恒指曾跌至23010點，現彈回23053點，跌幅約139點或0.6%，成交額暫為91.75億元。

網易（9999）挫逾半成，報145.7元；美團（3690）、騰訊（0700）微跌不足0.5%；阿里（9988）逆市升0.9%，另外百度（9888）亦漲1.9%，快手（1024）升0.6%。

港交所（0388）公布針對空白支票公司的規則，從明年年初開始允許SPAC上市。港交所跌轉升0.22%，報454元。

【09:20】恒生指數低開112點

恒生指數低開112點或0.49%，報23079點；科指跌36點或0.64%，報5644點；恒生國指開跌35點或0.43%，報8182點；大市成交額暫為34.67億元。

科技股阿里巴巴（9988）逆市揚1.03%，報118.2元；騰訊（0700）低開0.14%，報437.4元；美團（3690）亦跌0.53%，報224.6元；京東（9618）挫2.4%，報273.6元；小米（1810）微跌0.11%，報18.2元。另外，百度（9888）逆市升1.9%，報140.5元。

安踏（2020）擬派特息，惟股價向下，今早開跌3.2%，報111元。李寧（2331）則升0.24%，報84.2元。

華人置業（0127）私有化計劃遭否決，將維持港交所上市地位，今早復牌股價大瀉31.2%，報2.6元，成交額177萬元。