LPR 20個月以來首降　專家料明年第一季仍有機會下調

全國銀行間同業拆借中心周一（20日）公布的數據顯示，1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.80%，較上月下調5個基點；5年期以上LPR為4.65%，與上期持平。



《中國證券報》12月20日報道，這是1年期LPR時隔20個月後首次下調。人民銀行2021年以來兩次降準後，市場對LPR調降的預期明顯升温。專家認為，今年的兩次降準滿足了LPR調降的要求，存款基準利率改革也推動了銀行存款成本的下降。同時，5年期以上LPR並未變動，體現出「房住不炒」的房地產調控基調未變。

時隔20個月後首次下調

LPR由MLF（中期借貸便利）利率和加點幅度兩部分組成，市場人士分析，當前這種準備金率下降、MLF利率保持不動的階段比較有利於壓縮LPR加點幅度。

北京大學光華管理學院應用經濟學系副教授顏色認為，由於銀行資金成本有所降低，12月1年期LPR利率降低5個基點。今年的兩次降準使銀行資金成本有所降低，降幅已經達到了足以調低1年期LPR報價5個基點的水平，而以往也曾出現過降準後因銀行資金成本降低而降低1年期LPR報價的情況。此次1年期LPR利率的降低有利於降低綜合融資成本，對實體經濟形成了有力支撐。

「今年存款基準利率改革推動了銀行存款成本的下降，也為LPR調降提供了可能。」中信建投首席經濟學家黃文濤表示。

國金證券首席經濟學家趙偉表示，1年LPR小幅下調5基點、5年LPR不動，基本符合市場預期。降低實體融資成本、激發市場主體活力和需求是金融「穩增長」的重要途徑。近期人行在多個場合強調要促進企業綜合融資成本穩中有降，連續兩次降準等也積累了一定成本下降動能。1年期下降、5年期不動，符合地產調控、政策調結構的需要。

趙偉認為，對股票市場而言，降低實體成本，有助於降低上市公司融資成本、改善基本面需求等，有利於基本面驅動定價。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，本次1年期LPR報價下調，也打破了自2019年9月以來，1年期LPR報價與1年期MLF招標利率始終保持同步調整、點差固定在90個基點（0.9個百分點）的局面，或許意味着利率市場化再進一步，即在政策利率不變時，貸款利率能夠隨市場利率變化做出適時調整。這也是貨幣政策傳導效率提升的一個具體體現。

「房住不炒」調控基調未變

值得一提的是，此次5年期以上LPR並未變動，體現出「房住不炒」的房地產調控基調未變。

招聯金融首席研究員董希淼表示，5年期以上LPR不變，主要是不向房地產市場發出寬鬆信號。這也再次表明，貨幣政策穩健的取向並未改變，下一步仍將通過微調、預調等方式使貨幣政策更加靈活適度。

「5年期以上LPR主要綁定的是房地產利率，且本月5年期以上LPR是明年房貸利率的主要對標利率。」顏色表示，近期人行對房企進行了一定的流動性支持，但中國依然堅持着「房住不炒」的原則，因此5年期以上LPR並未進行調整。

明年一季度LPR仍有調降可能

展望未來，顏色預計，明年一季度有下調MLF利率10基點的可能，同時LPR可能跟降。雖然美聯儲將在明年加息，但在疫情期間的全球降息潮中，中國仍存在較多降息空間。在明年穩增長的政策目標下，貨幣政策將做好跨周期和逆周期政策設計，提高貨幣政策的前瞻性、針對性，並促進綜合融資成本穩中有降。

「基於2022年穩增長政策將適度靠前發力的預期，判斷明年上半年降准將會延續，也不排除小幅下調MLF利率的可能。這樣來看，2022年上半年LPR報價還有小幅下調的空間。」王青稱。