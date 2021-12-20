柏傲莊｜屋宇署﹕項目第一期5%混凝土樣本不達標　批准施工加固

新世界發展（0017）在今年7月上旬，公布就大圍鐵路站上蓋住宅項目柏傲莊第三期因石屎硬度問題，須要拆卸重建。公司其後就第一及第二期數樓宇的鋼筋混凝土支柱及承力牆進行額外測試。屋宇署今日（20日）指出，項目第二期樓宇（即第5座、第6座及第7座）的樣本全部達標；第一期樓宇（即第2座及第3座）則有極少部分樣本（約5%）的混凝土強度低於屋宇署批准圖則的指明等級強度。

當局已要求新世界就項目第一期作出跟進工作，並批准加固工程及發出施工同意書。項目負責人預期，相關工作在未來數個月可完成。



屋宇署指出，就大圍站柏傲莊第三期（即該發展項目的第1座及第8座住宅大廈）部分鋼筋混凝土結構構件所用的混凝土強度，低於屋宇署批准圖則的指明等級強度，早前要求負責該發展項目的有關人士，須為同一項目其餘五幢（即第一期的第2座及第3座及第二期的第5座、第6座及第7座）已經完成上蓋主體結構工程的住宅大廈，進行額外測試並提交報告。屋宇署近日已完成審視相關測試結果及各項跟進建議。

屋宇署發言人表示，該署要求項目負責人於該五幢大廈的鋼筋混凝土支柱及承力牆進行額外測試，包括在指定位置額外抽取混凝土芯並進行抗壓測試。結果顯示，第二期樓宇（即第5座、第6座及第7座）的樣本全部達標；第一期樓宇（即第2座及第3座）則有極少部分樣本（約5%）的混凝土強度低於屋宇署批准圖則的指明等級強度。

當局已要求提交報告

發言人說，該項目第一期兩幢大廈整體結構並沒有明顯危險。屋宇署要求負責項目的註冊建築專業人士及註冊承建商就第一期發展建議跟進工程，今日亦已批准有關加固工程及發出施工同意書。項目負責人估計，有關工程可於數月內完成。

發言人強調，所有工程需按批准圖則及《建築物條例》有關規定進行，屋宇署會在所有工程（包括上述加固工程）妥善完成後才會向該發展項目發出佔用許可證。

就第一期及第三期樓宇部分結構構件所用的混凝土強度低於屋宇署批准圖則的指明等級強度的情況，屋宇署已要求有關註冊建築專業人士及註冊承建商提交事件報告，同時已就事件中是否有人違反《建築物條例》展開調查。由於有關調查仍在進行中，署方現階段不宜就今次事件的原因作出評論，視乎調查結果，署方會按《建築物條例》的規定採取適當行動。

雖然柏傲莊第一期及第三期的事件肇因有待調查，為釋除公眾疑慮以及進一步加強對鋼筋混凝土結構工程的品質監控，盡早掌握混凝土強度的資料，屋宇署將會就新批准開展工程的發展項目施加額外要求，包括：就私人樓宇上蓋主體結構工程，除現時於混凝土運抵地盤時須取樣製造混凝土立方塊，並於第28天對有關樣本進行抗壓測試的規定外，署方會額外要求於相關工程進行期間對結構構件定期進行反彈錘敲測試。

測試工作須於落石屎後7日進行

擬議增加的反彈錘敲測試須在完成每次澆注混凝土工序後的第七天進行，並涵蓋不同主要混凝土結構構件，包括支柱、承力牆、轉換層板、轉換橫樑等，以能更早檢查位於關鍵位置的結構構件的混凝土強度。相關的註冊建築專業人士須備存有關紀錄供屋宇署審查之用，如發現混凝土的強度或品質有欠妥之處，須主動通知屋宇署及於確認事故後14天內向屋宇署提交報告。

有關上述新措施的執行細節，屋宇署正草擬相關作業備考，目標是於明年第一季實施。

此外，屋宇署亦正積極考慮引入嵌入式傳感器，容許業界以此作為遵從額外的反彈錘敲測試規定的替代方案。傳感器透過實時量度混凝土的溫度變化，推算混凝土的強度。有關技術正於一些私人建築及工務工程項目中試用，視乎有關經驗及數據，屋宇署擬於明年初與業界進一步探討該技術並提供詳細指引。

第三期須拆卸影響846伙

在今年7月8日，新世界及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊第三期 ，因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建，料需延期交樓約9個月，受影響的住戶涉846戶。新世界稱，將向相關買家提供額外津貼及利息補償。

新世界當時表示，於6月中收到承建商通知，柏傲莊第三期的第8座部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求，經註冊結構工程師評估後確認樓宇結構安全後，隨即主動展開全面檢測。其後，在7月3日收到承建商協盛建築集團匯報，同日檢測中，發現第1座及第8座的牆身底座部分混凝土強度未達標，新世界於7月6日通知港鐵及屋宇署，確認有關全面測試結果。

延期九個月交樓將向買家發信

新世界續指，為保項目質素，決定把第1座及第8座已興建的樓層拆卸重建，預計入伙日期延遲約9個月，惟確實日期將由認可人士核實。據資料，項目原定預計關鍵日期為2023年6月30日，即現延至約2024年3月底。當時兩幢大樓的建築進度約為十多層。

新世界就事件向受影響人士致歉，並向受影響的846戶買家作出四大承諾，包括買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，無論選擇那一個方案，均可以獲得額外津貼及利息補償；從2023年6月30日至成交日，以最優惠利率加兩厘（即7％）計算，最多可獲全期利息補償；提供額外津貼，以購買樓價1,500萬元單位的即供買家為例，額外津貼連利息補償可獲115萬元。

第三期拆卸工程已於本月初開始

至於項目拆卸已在本月初進行。發展商在上月下旬指出，由於拆卸工程須顧及公眾安全和鐵路行車安全，施工計劃須加倍謹慎，項目的認可人士早前已向屋宇署提交拆卸方案，項目已於11月26日經獲得屋宇署批出施工同意書，將於12月初正式開始拆卸工程，並交由獨立第三方團隊監督過程。