PSA調查﹕逾7成企業對現金強積金服務供應商網上服務感滿意

退休積金計劃協會（PSA），今日公布一項關於「積金易」平台項目的調查。調查旨在了解僱主對未來「積金易」平台、電子服務及數碼應用的看法和需要。

調查的重點結果發現，無論大型企業或中小企，均樂於採用電子服務，當中接近70%僱主有利用強積金供應商的網上服務平台處理強積金行政工作；大部分大型企業及中小企鼓勵（80%）和支持（83%）僱員選用電子方式收取強積金相關通訊，認為有助減省處理僱員查詢時間；受訪者對未來「積金易」平台認知度為28%，其中中小企為27%，大型企業則為35%；僱主對未來「積金易」平台的主要疑慮，包括「遇到問題時客服支援是否足夠」（69%）、「平台有否足夠網絡安全措施保障隱私」（61%），及「行政效率會否因平台與強積金供應商的角色及職責不清晰而降低」（54%）。

大部分僱主採用電子方式處理強積金事宜

調查顯示，69%中小企及66%大型企業有採用強積金供應商的網上服務平台處理強積金行政工作，反映數碼化管理，較以紙張處理文書更受僱主歡迎。調查結果並不令人感到意外，因為不少受訪者選擇以網上形式回覆今次調查，他們自然較擅於數碼應用，對電子服務的接受程度亦較高。

僱主普遍對網上服務整體感滿意

整體而言，71%受訪大型企業及70%受訪中小企表示，對現有強積金服務供應商提供的網上服務整體感滿意或非常滿意。此外，大部分僱主會鼓勵(80%)和支持(83%)僱員選用電子方式收取強積金相關通訊，92%大型企業及87%中小企認同此舉有助減省處理僱員查詢之時間。這些令人鼓舞的數字，都反映網上服務切實有助企業減輕行政負擔，以及改善營運效率。

對於退休積金計劃協會今日的公布的調查結果。積金局指出正密鑼緊鼓籌備構建積金易平台，又拍出早於2019年已舉行過多場持份者聚焦工作坊， 與僱主、僱員和業界代表進行討論，深入瞭解各持份者作為 平台未來的用家，對平台設計及功能的期望。當時所收集的意見已涵蓋是次調查受訪僱主提出的關 注 點，局方已將有關意見納入平台設計內，務求平台的功能和設計切合用家所需，為他們提供一站式 、 全新易用 ， 以及高效的服務 。

積金局﹕平台將於明年底落成

為進一步完善平台的使用介面設計， 積金易 平台公司及承辦商將於今年年底起舉辦為期約半年的諮詢活動，主動接觸各大小工會、商會、自僱人士組織、專業團體，以及行業組 織等代表，介紹平台的設計和功能，例如開立積金易帳戶、查詢帳戶結餘、更改投資組合、整合個人帳戶等，並收集他們對平台功能、視覺元素，以及支援服務方面的意見，從 而完善積金易平台的設計及服務 ， 確保用家滿 意 。

平台最快於明年底落成，受託人將於2023年初開始分批加入平台 並 把 帳 戶 資 料 轉 移 至平台 ， 預計平台最快於2025年初全面運作。積金局、平台公司及承辦商正策劃宣傳推廣活動，包 括 在平台開始分批轉移帳戶資料前，展開全港性大型宣傳，讓公眾瞭 解 平 台和數碼轉型帶來的好處，和發放有關分批轉移的資訊，協助強積金計劃成員和僱主登記使用平台。