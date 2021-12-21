美團領港股半日升121點　電力內房股跑出　融創飆近9%｜持續更新

變種病毒Omicron肆虐全球，美股道指隔晚曾急瀉近700點，收市仍跌433點或1.23%，報34932點；標指及納指都一度下滑約2%，前者收挫1.14%，報4568點，後者插1.24%，收市報14980點。紐約期油價格亦曾挫6.5%。



港股亦受累，連跌兩個交易日累插730點，失守兩萬三大關，終收報22744點；科指兩日更瀉5.6%，續創歷史新低。今早恒指「黑期」彈逾百點在22885點附近，料今早或輕微反彈，惟未知其能否重上23000點關口。



【12:09】美團領港股半日升121點

恒生指數半日升121點或00.53%，午報22865點，未返二萬三。恒生科指亦升23點或0.42%，午報5521點；恒生國指漲52點或0.65%，午報8095點。大市成交額達549.67億元。

美團（3690）半日升2.6%，午報224.8元；騰訊（0700）漲1.2%，午報435.2元；阿里巴巴（9988）則跌1.5%，午報112.8元。另外，快手（1024）跌1.5%，午報77元；嗶哩嗶哩（9626）下降6.4%，午報350.2元。

小米（1810）將有發佈會，股價半日升1.4%，午報17.86元。雷軍：小米12將於12月28日發布 涉3款新機

港交所（0388）半日升0.77%，午報447.2元；平保（2318）升2.3%，午報57.4元。

融創中國（1918）半日升近9%，午報11.42元；萬科（2202）漲3.7%，午報18.94元；潤地（1109）升1.2%，午報33.1元。

電力股向好，華潤電力（0836）半日升1.77%；中國電力（2380）升0.8%；風電股龍源電力（0916）也升2.1%；中廣核新能源（1811）升0.14%。

【10:20】內房股普漲 融創彈逾8%

內地股市今早喘穩，上證指數最新報3608點，恒指徘徊22800點附近，內房股漲幅擴大，融創中國（1918）彈升逾8%，中國奧園（3883）上揚近6%，萬科（2202）漲4.5%，世茂（0813）彈4.2%，中海外（0688）微升0.8%。

【09:37】港股開市後彈逾百點

港股開市後彈升逾百點，現升143點式0.63%，報22888點；恒生科指轉升47點或0.86%，報5545點。

美團（3690）反彈2.19%，報224元；騰訊（0700）漲1.35%，報435.8元；阿里巴巴（9988）剛跌0.9%，報113.5元。

比亞迪（1211）亦彈0.16%，報252元。

藥明生物（2269）漲2.5%，報87.3元。

【09:20】恒指開市彈50點

恒指今早高開50點或0.22%，報22795點；恒生科指續跌31點或0.57%，報5467點；恒生國指升6點或0.07%，報8048點；大市成交額達18.7億元。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）均開跌逾1%，騰訊（0700）平開，報430元；京東（9618）跌0.8%，報266.8元；小米（1810）則升0.5%，報78.6元。

港交所（0388）高開1.17%，報449元，平保（2318）亦開升1.6%，報57元。

中移動（0941）回A，今早股價平開，報46.35元。

信義玻璃（0868）昨日瀉後發盈喜，今日高開4.77%，報18元；信義光能（0968）則跌1.4%，報12.8元。

國際油價隔晚急挫，中海油（0883）微跌0.1%，報7.81元；中石化（0386）則升0.3%，中石油（0857）平開，報3.43元。