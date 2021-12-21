美國木材價格升勢再爆發　5星期累升一倍　加國洪水成原因之一

美國物價持續上漲，其中作為主要建材的木材價格，在短短5星期便累升一倍！據《新浪財經》周二（21日）報道，美國木材價格過去五星期上漲了近一倍，重返每千板英尺1,000元（美元‧下同）以上。因為加拿大最近的洪水限制了運輸，而美國住房需求仍然強勁。

自11月15日開始穩步上漲以來，美國木材期貨合約價格已飆升了95%，周一達到每千板英尺1,044元，而11月中旬時為近540元。目前木材價格仍低於5月份的歷史高點，當時一度飆升至1,700元以上。

近幾個星期來，木材價格一直在上漲，部分原因是上個月加拿大不列顛哥倫比亞省的暴雨和洪水導致木材出口暫時中斷。根據該省木材貿易委員會的數據，其50%的軟木產品出口到美國。

負責運輸森林產品的加拿大國家鐵路公司已於12月初重新啟動了因洪水而被迫中斷的鐵路服務。

上周新屋動工量增近12%

與此同時，美國商務部上周表示，11月美國住宅建設活動強勁，新屋開工數量激增11.8%，經季節因素調整後折合成年率為168萬套。雖然隨着美國進入冬季，建築活動可能會放緩，但很多地區在12月出現了異常温暖的天氣。

今年上半年，美國木材價格不斷上漲，在5月份達到歷史高點，較2020年4月疫情期間的低點高出6倍多，但之後快速回落，6月份暴跌了逾40%。