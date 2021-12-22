多項指標反映市場風險情緒回升　油價重上70美元　港股望延續反彈

港股上日回升逼近二萬三，受惠內地A股向好，上證指數重上二萬六，隔晚美股明顯反彈，同時多項指標反映市場風險情緒回升，包括油價上升逾3%、紐約期油重上71美元，歐美國債價格急跌，同時有買盤吸納早前急挫的中概股，相信有利港股自近期急跌逾千點後，繼續低位回升，初步看重上23200點。



不過距離今年度結束只剩下七個交易日，上日港股成交只得1100餘億元，相信大市成交會繼續淡薄。

美股連跌三日後反彈 科技股領軍納指升逾2%

美股連跌三日後，在聖誕節前有反彈，主因上日提及的股市三大負面因素之一有改變，美國總統拜登強調，不會因新冠變種疫情推行封鎖政策，刺激航空郵輪股及能源股造好。三大指數中，科技股為主的納指升幅最大，升360點，升幅2.4%，報15341點。道瓊斯指數收市報35492點，升560點，升幅1.6%。標準普爾500指數報4649點，升81點，升幅1.78%。

美國總統拜登強調，不會因新冠變種疫情推行封鎖政策，刺激航空郵輪股及能源股造好。（AP）

美國上市中概股貝殼找房急升近12%

同時，在美國上市的中概股回升，早前受美國沽空機構渾水（Muddy Waters）狙擊的貝殼找房急升近12%；視頻平台股嗶哩嗶哩、愛奇藝及新能源車股小鵬汽車亦飆10%-14%。

商湯在港孖展錄超額認購

中概股回升一來是由於早前跌勢過急，吸引買盤趁低吸納有關，更重要的相信是由於港產人工智能獨角獸商湯集團(00020.HK)捲土重來再在本港招股有關，該股發行規模及集資額維持不變，基石投資者由香港科技園創投基金、希瑪眼科（3309）等頂上，認購總額則加碼逾一成至5.12億美元（約39.9億港元）。現時市場反應理想，綜合多間券商孖展錄得超額認購，有助中概股投資氣氛回穩。

世茂回覆上交所 指系內交易不涉利益輸送

內房債務問題方面，債台高築的世房早前系內一宗資產購買交易，遭上海交易所查詢。世茂股份作出回應，就早前將物業管理業務等相關資產，以16.5億元人民幣出售予世茂服務的計劃，認為交易並不涉及通過轉移優質資產向關聯方輸送利益，不存在損害上市公司利益和中小股東合法權益的情形。