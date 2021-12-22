港股企穩23000點　體育用品股硬淨　內房再次腳軟｜持續更新

市場正擔憂Omicron變異病毒之際，FDA據悉最快周三（22日）將宣布授權輝瑞、默克生產的新冠口服藥。美股道指隔晚曾反彈576點，收市仍漲560點或1.6%；標指升1.78%；納指抽高2.4%。



今早亞太區股市靠穩，港股日前跌穿23000點創逾年半低後，在騰訊（0700）、美團（3690）領軍下，港股昨日恒指全日升226點或1%，報22971，未返二萬三。今早恒指「黑期」彈逾200點在23210點附近，有望收復23000關口惟未知反彈力度。



【14:05】港股午後仍企穩23000點

港股繼續在23000點大關上演攻防戰，最新報23050點，升78點，國指最新報8185點，升43點，科指最新報5674點，升61點。

體育用品股安踏（2020）表現最佳，最新報115元，升4.4%。比亞迪（1211）﹑金沙（1929）及網易（9999）均錄得約3%升幅。

不過內房股再處於弱勢，碧桂園（2007）﹑中國海外（0688）及潤地（1109）均錄2%跌幅。

【12:05】體品股跑出 李寧飆逾4%暫冠藍籌

恒生指數半日升75點，午報23047點，成交額542億元。恒生科技指數升0.8%，午報5655點。阿里巴巴（9988）早上曾倒跌低見113.6元，半日升0.4%，午報114.4元；騰訊（0700）微升0.18%，午報441.6元；美團（3690）升近1%，午報231.2元；京東（9618）升近2%，午報278.6元，嗶哩嗶哩（9626） 升逾6%，午報380.4元。

比亞迪（1211）半日漲逾2%，午報261.6元；吉利（0175）升0.68%，午報22.2元；長汽（2333）漲3.8%，午報27.2元。

藥明生物（2269）半日挫2%，午報86.9元。

體育用品股造好，李寧（2331）半日升4.7%，午報85.5元；安踏（2020）彈升3.5%，午報114.1元。

【09:52】汽車股回升

恒指升幅早段略有收窄，現升165點或0.72%，報23137點；恒生科指亦升98點或1.75%，報5711點。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）漲逾3%，騰訊（0700）升逾1%，網易（9999）續漲逾半成。

比亞迪（1211）反彈2.2%，報261.6元；吉利（0175）亦升2%，報22.5元。另外，長汽（2333）上揚2.9%，報26.95元；據報獲高瓴美團參投A輪融資，估值達10億美元。長汽自動駕駛部門A輪融資 據報獲高瓴美團參投 估值達10億美元

【09:20】恒指高開249點

恒指今早高開249點或1.09%，報23221點；恒生科指續升116點或2.08%，報5729點；恒生國指升104點或1.28%，報8245點；大市成交額達22.82億元。

阿里巴巴（9988）彈升5.3%，開報119.9元；美團（3690）上揚1.7%，報233元；騰訊（0700）2.1%，報450元。京東（9618）漲5.1%，報287.4元；網易（9999）漲4.6%，報152.1元。小米（1810）亦微升0.4%，報18.48元。另外，快手（1024）漲3.6%，報81.45元。

港交所（0388）高開0.5%，報450元，平保（2318）亦開升0.3%，報57元。

國際油價隔晚上漲，紐約期油每桶報71.38美元，中海油（0883）微升0.3%，報7.81元；中石化（0386）升0.6%，中石油（0857）升0.9%。