野村：內地房地產開發商未來數月　將面臨嚴峻財務挑戰

據《路透》報道，野村發布報告指出，房地產行業仍然是中國經濟增長反彈的關鍵。儘管中國政府日前已為緩解開發商資金鍊緊張做出努力，但預計地產開發商及其建築合作商未來幾個月仍將面臨愈發嚴重的財務挑戰。

報告指出，挑戰主要來自三個方面，一是上述企業可能需要在農曆年末（1月31日）之前向農民工建築工人支付共1.1萬億人民幣的拖欠工資；二是地方政府一直在收緊託管銀行賬户中的預售資金限制；三是2022年第一季度和第二季度房企到期的離岸美元債券均將比今年第四季度幾乎翻番。專注於低線城市的開發商將尤其面臨困難，因其新房銷售量比一年前減少了一半。

政策對房地產行業近期有所寬鬆，同時中國央行已下調了存款準備金率，並對一年期LPR（貸款市場報價利率）下調了5個基點，但野村認為，「整體經濟尤其是房地產行業最糟糕的時期尚未到來」。

2021年房企爆雷不斷，地產業發展舉步維艱，不過出於防範金融風險需要，監管機構9月以來已指導銀行陸續放鬆信貸審核要求，以滿足合理的開發貸款需求以及購房者的合理住房需求，相關信貸規模出現明顯改善。

不過此次五年LPR報價連續20個月持平，表明樓市雖有局部放鬆，但「房住不炒」主基調依然未發生改變。

內地發展商財務狀況

野村指出，在中國預售資金佔新房銷售資金的近90%和開發商融資的一半以上。鑑於開發商財務狀況不斷惡化，中國各地的地方政府最近都收緊了對預售資金的控制，擔心將其轉移到其他地區償還債務。

「這就像囚徒困境：雖然各個地方政府都在理性地加強對預售資金的監控，但地方政府的集體行動卻相當於整個房地產行業的信貸緊縮，」野村稱。

該機構並認為，經歷迄今為止離岸市場最嚴重的地產開發商債券拋售後，中國地產開發商在未來兩個季度離岸債券市場將面臨更大的還款壓力。預計其到期離岸美元債金額將從今年第四季度的102億美元增加到2022年第一季度的198億美元和第二季度的185億美元。

明年首3季共3130億元離岸債到期

在岸市場方面，野村預計，房地產開發商的到期債券可能會從第四季度的1,260億元人民幣降至第一季度的840億元人民幣和第二季度的910億元人民幣，隨後在第三季度躍升至1,380億元人民幣。

假設美元兑人民幣目前維持在6.4左右的水平，就意味着，中國開發商發行的到期債券總額（包括在岸和離岸）將從第四季度的1,910億元人民幣增加到第一季度的2,100億元人民幣和第二季度的2,090億元人民幣。

路透本月初訪問的機構對年底和2022年上半年房企流動性情況及債務危機爆發可能性方面出現一定分歧，三成受訪機構認為，隨着政策邊際放鬆，流動性將趨於改善，但多數仍認為風險將會進一步增加，2022年房企依然有債務危機爆發的可能。

與此同時，銀行業者表示，中國一連串的房企違約事件讓全球投資者很受傷，房地產行業的債務動盪將在明年上半年壓制亞洲高收益公司債交易。

房地產相關行業是對中國經濟貢獻最大的單一行業，2021年佔GDP的28%，低於2016年35%的近期峰值。根據穆迪的數據，這裏麪包括7%來自房地產行業的直接貢獻、和21%來自建築業以及機械設備等供應鏈行業的間接貢獻。