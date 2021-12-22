馬士基收購利豐物流　預料明年完成交易

利豐宣佈與綜合航運物流服務公司A.P. 穆勒-馬士基，建立長期戰略夥伴關係，雙方將結合各自的資源及業務網路構建並提供全面整合的端到端全球供應鏈服務，攜手連接和簡化客戶的供應鏈。 此外，利豐同意由馬士基以36億美元的企業價值為基礎收購利豐旗下 LF Logistics Holdings Limited （"LF Logistics"）各實體的物流業務。上述交易的達成須經各監管部門批准，預計將於2022年完成。

LF Logistics為利豐與新加坡主權基金淡馬錫共同持有的業務（利豐及淡馬錫分別佔78.3%及21.7%的股權），是一家領先的物流服務供應商，在亞洲提供合同物流服務及在全球提供貨運管理服務。 該業務在過去十年穩定地錄得雙位數增長，並在數字化物流和全渠道履約方面表現優異。

此次戰略夥伴關係是利豐繼推出創新平台LFX之後，為繼續協助客戶駕馭數字化經濟所邁出的重要一步。 集團透過LFX組建供應鏈聚焦數字化初創及投資業務，以及聯合普洛斯金融組建供應鏈金融數字平台業務。

據利豐物流網頁指出，目前公司在全球擁有逾萬僱員，在亞洲區擁有223個分發中心。

作為戰略合作的一部分，利豐的母公司預期有望在交易完成後收購並繼續打造全球貨運管理（GFM）業務。在交易完成前，LF Logistics和馬士基仍是兩家獨立的公司。