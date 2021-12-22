華爾街好友看好美股　料明年標指再創新高　3大因素成動力

前摩根大通首席股票策略師、Fundstrat Global Advisor創始人Tom Lee認為，明年標普500指數將連續第四年上漲，至少上漲11%，至5100點，但上半年將下跌至少10%。

據《新浪財經》周三（22日）報道，Tom Lee預計上半年將是坎坷的，至少有可能下降10%。但在此之後，隨着通脹趨平，勞動力緊張緩解，以及「美聯儲的創可貼」被揭掉（完成縮減），股市應會進入追逐風險的上漲模式，並在2022年下半年創下紀錄。

他指出明年股市上漲有三個關鍵原因：

1、 通脹是暫時的。通脹將在2022年開始正常化。他指出，商品是推動價格上漲的主要因素。他解釋說：「2021年的通脹主要是與供應鏈相關的，」包括二手車、新車、傢俱等產品的價格大幅上漲。但隨着供應鏈正常化，通脹應該會回落。

2、中期選舉。2022年的中期選舉可能會引發市場波動。但無論民主黨是否繼續控制國會參眾兩院，還是他們在11月失去參眾兩院中的一個，並與共和黨瓜分控制權，股市表現都將不錯。Tom Lee預測，在這兩種情況下，股市明年上半年的平均跌幅將分別為5%至7%，之後會收復失地，並在下半年實現14%至22%的回報。

3、投資者別無選擇。這是過去10年推動股價上漲的一個因素，因為在利率接近歷史低點的情況下，投資者幾乎沒有其他選擇。