港股午後升約百點　電力航運股標青　中國電力飆近一成｜持續更新

美股隔晚續揚，三大指數高收；道指輾轉上升最多271點，全日高見35764點；收市仍漲261點或0.74%，報35753點；標指升1.02%，收市報4696點；納指漲1.18%，收市報15521點。



恒指「黑期」升約165點，報23230點；道指期貨升不足10點，報35639點；料港股有望續彈。另焦點騰訊（0700）剛公布實物分派京東A類普通股，當中每持有21股騰訊可獲1股京東方式分派，涉及4.6億股，可留意騰訊及京東股價。



【15:05】電力航運股標青 中國電力飆近一成

港股午後升近百點，現升92點或0.4%，報23194點。恒生科指則跌46點或0.82%，報5638點。

電力股創新高，潤電（0836）升7.4%，報27.65元；中國電力（2380）飆近一成，報5.43元；華能國際電力（0902）亦漲逾一成，報5.6元；大唐發電（0991）上升11.76%，報1.9元。

另外航運股東方海外（0316）上升4.2%，報180元；中遠海控（1919）飆升5.45%，報15.08元。

【12:04】恒生指數半日升37點

恒生指數半日升37點，午報23140點，成交額652億元。恒生科技指數跌1%，報5628點。騰訊（0700）今早宣佈派中期息，半日飆升4%；京東（9618）則挫跌7%；阿里巴巴（9988）亦跌1.5%，美團（3690）挫3.5%。

電力股造好，潤電（0836）半日續升6%，破頂，午報27.3元；中國電力（2380）上揚7.9%，午報5.33元。

三桶油向上，中海油（0883）升2%，午報8.03元；中石油（0857）亦漲2.4%，午報3.48元；中石化（0386）漲2.5%，午報3.69元。

內銀股亦造好，建行（0939）半日漲1.7%，午報5.36元。

【11:06】電力股再度抽高

電力股再度抽高，當中風電股表現更佳，龍頭龍源（0916）抽高8.4%，高見19元，現造18.82元，仍彈高7.4%，成交額2億元。

另外，大唐新能源（1798）大升9.3%；中廣核新能源（1811）揚3.6%；京能（0579）勁升13.2%；新天綠色（0956）彈高7.6%；華潤電力（0836）揚3.1%。

恒指升77點或0.34%，報23179點。

【10:11】中鋁漲逾8%

恒指再度轉升約150點，報23254點。

騰訊（0700）飆近半成，報464.4元；京東（9618）現跌5.8%，報263元；美團（3690）跌1.6%，報226.8元；阿里巴巴（9988）微升0.3%，報115.3元。

比亞迪（1211）升1.5%，報269元；吉利（0175）升0.45%，報22.3元。

藥明生物（2269）揚1.08%，報88.95元。

中國鋁業（2600）漲逾8.25%，報4.59元。

【09:42】騰訊續揚逾3% 內房股逆市反彈

騰訊（0700）續揚逾3%，報457.8元；京東（9618）曾瀉逾11%，低見248元；美團（3690）亦挫3.9%，報221.4元；阿里巴巴（9988）微跌0.8%，報114元。

另外，快手（1024）跌2.8%，報76.5元；嗶哩嗶哩（9626）跌5.06%，報360.6元。

內房股全線反彈，中國恒大（3333）曾漲逾7%，高見1.56元，現仍升5.5%，報1.53元；融創中國（1918）漲2.1%，報11.74元；世茂（0813）漲4.11%，報5.32元。

【09:35】京東大瀉近一成

京東（9618）勁瀉近一成，報251.6元。

【09:20】恒指高開39點

恒指今早高開39點或0.17%，報23141點；恒生科指則跌17點或0.31%，報5667點；恒生國指亦跌不足1點，報8194點；大市成交額達35.47億元。

騰訊（0700）高開2.5%，報454元。京東（9618）則開跌6.4%，報261.4元；阿里巴巴（9988）平開，報114.9元；美團（3690）挫2.6%，報224.4元；小米（1810）跌0.2%，報18.46元；網易（9999）大升3.7%，報155.5元。

港交所（0388）高開0.4，報450元，平保（2318）則跌0.5%，報55.7元。

中遠海控（1919）高開1.1%，報14.46元；集團上日增持在市場上增持6249萬股H股，佔發行股本0.4%。