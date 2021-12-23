騰訊首派中期息高開逾2%　京東大瀉逾6%　港股高開39點｜持續更新

美股隔晚續揚，三大指數高收；道指輾轉上升最多271點，全日高見35764點；收市仍漲261點或0.74%，報35753點；標指升1.02%，收市報4696點；納指漲1.18%，收市報15521點。



恒指「黑期」升約165點，報23230點；道指期貨升不足10點，報35639點；料港股有望續彈。另焦點騰訊（0700）剛公布實物分派京東A類普通股，當中每持有21股騰訊可獲1股京東方式分派，涉及4.6億股，可留意騰訊及京東股價。



【09:20】恒指高開39點

恒指今早高開39點或0.17%，報23141點；恒生科指則跌17點或0.31%，報5667點；恒生國指亦跌不足1點，報8194點；大市成交額達35.47億元。

騰訊（0700）高開2.5%，報454元。京東（9618）則開跌6.4%，報261.4元；阿里巴巴（9988）平開，報114.9元；美團（3690）挫2.6%，報224.4元；小米（1810）跌0.2%，報18.46元；網易（9999）大升3.7%，報155.5元。

港交所（0388）高開0.4，報450元，平保（2318）則跌0.5%，報55.7元。

中遠海控（1919）高開1.1%，報14.46元；集團上日增持在市場上增持6249萬股H股，佔發行股本0.4%。