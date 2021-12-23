騰訊派聖誕禮物驚喜投資者　京東A類股第一大股東地位讓予沃爾瑪

騰訊控股﹙0700﹚今早公布，以實物分派京東集團（9618）之A類普通股。殊不知，騰訊這份「聖誕禮物」，投資者驚喜不已，股東們相當受落，股價半日重上460元。不過京東股東似乎驚多於喜，股價一度挫逾一成。當騰訊完成派發實物股份後，京東創辦人兼CEO劉強東，便成為公司第一大股東，投票權則維持在76.9%；美國零售業巨人沃爾瑪（Walmart），便晉身為A類股份第一大股東。



騰訊投資京東已經長達近8年。據京東2020年年報，截至2021年2月28日，劉強東持有1,300萬股A類股及4.21億股B類股，持股為13.9%，佔總投票權76.9%；騰訊通過黃河投資有限公司持有5.27億股A類股，持股為16.9%，投票權為4.6%；而沃爾瑪只持有約2.89億股A類股，持股為9.3%，佔投票權2.5%。

騰訊表示是次分派完成後，持有的京東股份佔比將由17%降至2.3%。而劉強東順理成章成為京東第一大股東，沃爾瑪成為京東集團第一A類大股東。

京東集團2020年年報截圖。

另一邊廂，騰訊各合資格股東持有每21股股份，就能獲發1股京東A類普通股。南非報業集團Naspers於今年四月宣布減持後，仍持有騰訊約28.86%，即27.7億股，因此可獲發約1.3億股京東股份；主席兼行政總裁馬化騰持有逾8億股騰訊，料將獲發近3,833萬股京東。

騰訊持股快手及美團

由於騰訊本身不時投資在其他企業，因此除持有京東外，還是不少上市公司股東。據中央結算系統顯示，騰訊持有中國生態旅遊（1371）、創夢天地（1119）、鷹瞳科技（2251）、微盟集團（2013）、快手（1024）、恒騰（0136）、美團（3690）、閱文集團（0772）等公司的股份。