李克強：保持人民幣匯率基本穩定　鼓勵銀行開展遠期結售匯業務

日前，中國國務院李克強主持召開國務院常務會議，會議指出，保持人民幣匯率基本穩定，鼓勵銀行有針對性開展遠期結售匯業務，提升外貿企業應對匯率風險能力。

據《新華社》周四（23日）報道，會議提到，確定跨周期調節措施，推動外貿穩定發展；部署做好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效後實施工作。

會議指出，當前外貿面臨不確定不穩定不平衡因素增多，要進一步擴大開放，針對困難挑戰推出應對舉措，做好跨周期調節，助企紓困特別是扶持中小微企業，努力保訂單、穩預期，促進外貿平穩發展。

一是加強對進出口的政策支持。落實減稅降費措施。加快出口退稅進度，把退稅平均時間壓縮至6個工作日以內。引導銀行結合外貿企業需求創新保單融資等產品。保持人民幣匯率基本穩定，鼓勵銀行有針對性開展遠期結售匯業務，提升外貿企業應對匯率風險能力。優化出口信保承保和理賠條件，加大對中小微外貿企業、出運前訂單被取消風險等的保障力度。深化東部與中西部、東北地區合作共建，支持加工貿易梯度轉移和承接。做好大宗商品進口。

二是進一步鼓勵跨境電商等外貿新業態發展。增設跨境電子商務綜合試驗區。培育一批離岸貿易中心城市（地區）。按照市場化方式加大對建設使用海外倉的支持。優化跨境電商零售商品進口清單、擴大進口類別。

三是加強對企業的配套服務，推動解決企業在發展內外貿同線同標同質產品、拓展貿易渠道、完善供應鏈等方面遇到的問題。2022年對加工貿易企業內銷暫免徵收緩稅利息。

四是緩解國際物流壓力。鼓勵外貿企業和航運企業簽訂長期協議。依法依規打擊違規收費、哄抬運價等行為。支持金融機構向符合條件的小微外貿企業提供物流方面的普惠性金融支持。

五是支持地方結合實際建立健全制度，積極開展貿易調整援助工作，助力穩定產業鏈和供應鏈。