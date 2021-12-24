標普500創新高之際　基金經理料明年僅漲2%

標普500指數收盤創新高，但根據花旗的季度調查，大部分基金經理仍預計標準普爾500指數將在明年上漲，但漲幅僅為2%左右。

據智通財經APP 12月23日報道，受訪者們對於標普500在2022年底的加權平均目標值為4799點，而花旗的目標值為4900點。

「有趣的是，自9月份調查開展以來，我們沒有看到收益增長預期有多大變化，因為機構投資者在12月份時對於2022年每股收益增長預期為6.5%，而在9月份時的預期為6.3%，」策略師斯科特·克羅恩特及其團隊在一份報告中寫道。「我們預計2022年每股收益將增長8%。」

根據相關數據，基金經理已將更多的資金投入市場中，現金只佔旗下管理資產的6.3%，低於前一次調查的7.6%和年初的8.2%。在9月的季度調查中，訊息技術（IT）被認為是表現最好的行業，而現在受訪者預計該行業將表現不佳。

克羅恩特表示：「投資者對IT行業的喜愛值下降，這可能由於投資者考慮到利率上升所帶來的估值風險。」「這一觀點與我們目前減持IT行業的股票的做法一致。」「工業股、金融股和能源股方面則獲部分投資者的青睞，因為他們可以有助於緩解供應鏈的壓力，並可作為在利率上升時可選擇的股票，」他補充道。「投資者們仍然不喜歡持有公用事業、消費品和房地產這類板塊的股票。調查顯示，他們更偏愛金融股、工業股、醫療保健股和非必需消費品股，而這四個板塊正是我們建議增持的。」

而市場對於WTI原油價格的預計則出現兩極分化，一方認為在2022年末，WTI原油價格最終會落在65美元至70美元/桶之間，而另一方則認為，屆時價格會超過80美元/桶。

此外，明年投資者們最擔心的首要問題是美聯儲是否會出現決策失誤，其次是通貨膨脹。