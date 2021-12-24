聖誕前美股破頂　港股半日市料平安度過　阿信屋多賺25%|港股早評

今日平安夜港股僅半日市，恒指在外圍帶動下已經連升三日，上日升近百點重上23100。隔晚美股續造好，標準普爾500指數創收市新高，三大指數貼近全日高位收市，加上自內地本周宣布LPR減息後，A股亦向好，上證指數重上3600關，估計今日港股將獲承接，平安度過平安夜。個股方面，可留意多家本土零售店發業績，其中阿信屋中期多賺25%，毛利率擴張。



美股隔晚為連續第三日上升，標準普爾500指數創收市新高，升29點，升幅0.62%；道指及納指各升0.6%及0.9%。投資者對Omicron變種病毒疫情打擊經濟的憂慮繼續消退。

過去四日美股表現反映資金續吼科技股 Tesla重上一千美元

從過去四日美股表現，雖然美國開始縮減買債、明年料有兩至三次加息機會，不過市場仍然青睞估值高的科技股新經濟股，支持納指四日累升逾3%，跑贏另外兩大指數。當中領升納指的，不得不說是Tesla，經歷11月以來的高位調整，低位跌至890元左右後，目前已經發力重上一千美元，昨晚更升近6%，集團行政總裁馬斯克日前表示，差不多完成減持公司股份，有關言論令投資者認為高層減持的沽壓已經消化。

阿信屋中期盈利升25%

本港有多家本土零售店發業績，當中759阿信屋(上市名稱為CEC國際、股號759)公布，截至10月底止，中期盈利約1880萬元，按年升25%，不派中期息。上半年度毛利率升4個百分點至35.8%，回復至新冠疫情發生前之水平。毛利率回升主要由於零售商品組合轉變，公司相信疫情始終會逐漸退卻，毛利率較低的急凍食品、糧油食品及蛋類很有可能會隨著疫情回穩而需求下降。

公司提到銷售策略改變，指由於去年度香港市面加入很多凍肉店兼賣糧油副食品，使相關商品很有機會陷入惡性競爭，故此759阿信屋於期內將商品組合重回較傾向於零食、休閑食品及飲品類別，增加以上類別的進貨品種，使整體商品組合的比例更為平均。

日本城少賺43% 派30周年特別息

不過另一間大型零售連鎖集團盈利則見倒退。日本城母企國際家居零售(1373)公布中期業績，截至10月底止六個月，股東應佔溢利錄得9,514.1萬元，按年下跌43%。公司解釋指主要由於期內特區政府沒有發放「保就業」工資補貼，而去年則錄得9,200萬元補貼和租金減免，加上新加坡市場勞動力短缺及全球貨櫃運輸短缺問題亦導致營運成本增加所致。

不過集團派息升逾六成，為慶祝日本城30周年，董事會已議決宣派中期股息及特別股息，分別每股10.5仙及4.2仙，較去年同期增長63%。令股息率增至近9厘。