Elon Musk是財技高手　還是大夢想家？　狠沽Tesla三迷思｜林子傑

馬斯克(Elon Musk)是世界上最富有的人,2021年10月《福布斯》估計他擁有2,700億美元的財富。自11月6日他的Twitter粉絲支持他出售10% 的特斯拉(Tesla)股份以來,他一直在瘋狂拋售。

自此,特斯拉的股價一度從最高點下跌了25%,而馬斯克的連續拋售則是特斯拉股價繼續上漲的最大障礙。

為什麼馬斯克要出售特斯拉的股票?

馬斯克在特斯垃不拿任何工資或現金獎金,他的財富來自掛鉤特斯拉股價的上漲的股票獎勵。特斯拉曾披露,馬斯克用他自己的股票為抵押貸款,據其2021年第三季度提交的美國證券交易委員會(SEC) 的10-Q 文件,如果特斯拉股票的價格大幅下跌,馬斯克將被多家銀行機構強制出售股票以償還他的貸款。

特斯拉股價暴升,馬斯克身家水漲船高。(Reuters)

馬斯克在 2012 年獲得了2,280萬的認購期權(Call Option),行使價為每股 6.24 美元 (當前股價為1,000美元,即160倍),這些期權將於2022年8月到期。為了行使這些期權,馬斯克必須就收益繳納所得稅。由於期權作為員工福利,它們將按最高普通收入水平徵稅,即37%加上3.8%的淨投資稅,此外他還必須支付加州13.3%的最高稅率,因為這些認購期權是在他作為加州稅務居民期間獲得的。合併後,州和聯邦的總稅率將為54.1%,十分高昂。

參議員Elizabeth Warren等立法者在社交媒體上批評馬斯克為「Freeloader」,他們聲稱,像馬斯克這樣的億萬富翁正在逃避納稅。馬斯克在一條Twitter帖文中回擊,表示他今年將繳納超過110億美元的稅款。根據特斯拉提交的證券文件,在出售的1,477萬股股票中,有934萬股是為了繳納與行使期權相關的稅款。

馬斯克賣完了嗎?

"I sold enough stock to get to around 10% plus the option exercise stuff and I tried to be extremely literal here",馬斯克在上週二接受網站Babylon Bee採訪時這樣說。馬斯克該言論幫助推動特斯拉股價周三上漲7.5%至1,008.87美元並創下自11 月 1 日以來股價上漲最多的一天。與此同時,馬斯克在Twitter上寫道“There are still a few tranches left, but almost done”。似乎主流媒體誤解了他向投資者傳達的信息,但周四特斯拉的價格走勢,似乎無視馬斯克的修正。

馬斯克表示他今年將繳納超過110億美元的稅款。(Reuters)

馬斯克是否認為特斯拉估值過高?

按常理,當高管在股價大幅上漲後宣佈出售股票時,最懂得公司的人會認為股價過高是顯而易見的。 馬斯克似乎想出了一個高明的計劃試圖來淡化這個情況。 他沒有直接宣布出售股票,而是在Twitter上進行了一項民意調查,詢問綱民他是否應該出售他擁有的10% 特斯拉股份並為收益納稅。

當民意調查正式投票支持他拋售特斯拉的股票時,這是否仍然算作重要的內幕信號? 沒有人知道馬斯克的真實想法,也許他真的是一個不在乎個人財富的Visionary,又或許當特斯拉的市值大於所有主要汽車製造商的總和,一個懂得操縱人性的金融高手覺得是時候獲利(Take Profit)了!

【財經專欄】馬山歸來不看岳.林子傑

作者介紹:馬山資本董事總經理,資深投資人,半個媒體人。香港浸會大學校董會成員,香港證券及投資學會(HKSI)董事會成員, 香港社會創投基金(SVHK)非執行董事,上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師(CFA)及註冊會計師。

筆者為證監會持牌代表,筆者的投資組合裏沒持有Tesla的股票和相關的衍生工具。