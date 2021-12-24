高盛：今年中國企業股票融資額達3100億美元　創歷史新高

「展望2022年，TMT和醫療將持續領跑中國企業股票及股票掛鈎發行。契合國內消費以及新能源汽車、自動駕駛、高端製造業等主題，我們也將看到消費和工業板塊的股票發行融資更加活躍。」在12月23日舉行的媒體電話會上，高盛亞洲（除日本外）股票資本市場聯席主管王亞軍如是表示。

根據高盛的統計，2021年以來，儘管市場環境充滿挑戰，中國企業股票及股票掛鈎發行融資總額逾3,103億美元，繼2020年2,815億美元後再創歷史新高。

具體到A股來看，2021年，A股市場的發展成果卓著。北交所的建立進一步完善和多元化國內交易所市場佈局；擴大紅籌企業上市試點和新三板精選層轉板讓國內股市結構更為靈活豐富；同時註冊制改革持續推進，新股發行定價規則和定價效率也在持續優化。

2021年以來， A股股票及股票掛鈎發行融資達1,737億美元，按年上漲23%，佔中國企業全球股票及股票掛鈎融資總量的56%。

「2021年國內市場新股發行明顯提速。」 高盛高華證券有限責任公司董事長及高盛中國投資銀行部聯席主管范翔表示，「這體現了中國企業在發展中的融資需求，以及A股市場持續發展，在支持實體經濟融資需求上發揮了更大的作用。」

在海外市場，科技、媒體和通信（TMT）以及醫療仍然是最活躍的發行板塊。TMT行業佔海外中概股發行規模過半，按年上漲31%。醫療板塊首次公開發行交易數量佔海外中概股發行的31%，按年增長44%；此外，中概股回歸持續活躍，8家中國企業回歸港股，共計募集129億美元。

高盛研究部估計，目前全球機構投資者持有中國企業A股、港股及美國存託憑證（ADR）的總規模約為兩萬億美元。

根據Dealogic市場數據，高盛在中國企業全球股票及股票掛鈎發行項目中位列國際投資銀行首位，市場份額持續增長至8%。具體而言，高盛在IPO、再融資以及A股市場排名全部位列國際投資銀行第一，其承銷的中國股票融資總額也創下高盛歷史上新的紀錄。

「中國香港是主要的全球股票交易中心之一，擁有龐大的國際投資者和發行人基礎。未來赴港上市的中國企業會越來越多，中概股回歸將持續活躍。」展望2022年，王亞軍認為：「就板塊而言， TMT和醫療將持續領跑中國企業股票及股票掛鈎發行。契合國內消費以及新能源汽車、自動駕駛、高端製造業等主題，我們也將看到消費和工業板塊的股票發行融資更加活躍。」

王亞軍還預測，2022年中概股的IPO數量大約在140家左右，其中大部分會集中在香港。

內地新股市場向市場化發展

「從市場容量上來說，今年香港市場上的中概股IPO總額接近400億美元，去年內資港股IPO是510億美元，所以從融資額上面是沒有問題的。而從發行數量上來說，今年港股市場上的中概股IPO大概是100個左右。展望明年，在今年100個IPO基礎上，再計入中概股回歸和增量發行，應該發行數量也在歷史高位以內。」王亞軍對《澎湃新聞》記者表示。

9月18日，滬深交易所同步修改了科創板/創業板IPO發行與承銷相關的業務規則，將最高報價剔除比例由「不低於10%」調整為「不超過3%」，隨後A股市場出現了不少IPO破發現象。談及此，王亞軍指出，在香港市場上，2021年下半年超過50%的IPO首日破發，在今年上半年市場風險情緒尚佳時，也有三成項目首日破發。王亞軍認為，在一個健康的市場中，破發是正常的現象。「如果一個市場中的IPO只賺不賠的話，會造成價格的扭曲，所以我們在A股的發行制度中，9月份把定價的不低於10%剔除改成不低於3%剔除，實際上是更符合市場化發行的方向。」