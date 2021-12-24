愛爾蘭銀行家料明年首季度美國通脹將見7%

愛爾蘭銀行通脹交易部門的負責人Semin Soher Power預計，明年首季美國消費者物價指數（CPI）按年漲幅將超過7%。



《彭博》周五（24日）報道，最新數據顯示，美國11月CPI連續七個月達到或高於5%，11月CPI按年上漲6.8%，為1982年以來最高水平。

這一預期高於這一近40年的新高，也高於彭博調查的分析師對2022年上半年的預測中值6.3%。

Soher Power指出，明年上半年，美國經濟增長會進一步推高通脹，甚至比多數分析師預期的還要快。

作為一名交易員，Soher Power準確地預測出了2021年債券市場對CPI上漲的預期。

她表示，通脹壓力現在更多地是基於增長，而不僅僅是能源價格上漲或放鬆封鎖措施後經濟重新開放的結果。

她說，市場和各國央行都意識到了這一點，所以美聯儲（Fed）決定不再使用「暫時性」一詞來描述通脹壓力。

儘管關於疫情的不確定性再次加劇，但對通脹的擔憂已促使世界各地的央行採取更嚴厲的政策，以應對價格壓力。

部分央行出人意料或高於預期的加息令市場感到意外，如英倫銀行，在一周前選擇升息，將基準利率上調15個基點至0.25%。

而美聯儲本月宣佈了將加快taper的步伐，可能為其提前加息鋪平了道路。

市場對美聯儲的鷹派轉向做出了反應，提高了他們預期的緊縮力度。交易員似乎也顯示出對政策將抑制通脹的信心，盈虧平衡通脹率﹕債券市場對通脹前景的衡量標準，在近幾周有所回落。

目前，美國國債的5年期盈虧平衡通脹率約為2.76%。雖然這一數字仍高於美聯儲自己設定的通脹目標2%，但遠低於一個多月前3.25%的數十年高點。

Soher Power表示：央行正在改變他們的反應功能，將通脹風險置於經濟下行的風險之上，而這些風險也來自Omicron。