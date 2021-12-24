被剔出本地系統重要性認可機構名單　東亞銀行︰尊重檢討結果

東亞銀行（0023）被金管局剔出本地系統重要性認可機構（D-SIB）名單。

金管局表示，已經完成對D-SIB名單的年度評估，與往年一樣，有關評估考慮了認可機構的規模、關連性、可替代性，以及複雜程度。根據評估結果，被指定為D-SIB的認可機構總數由6間減少至5間。

局方指，考慮到東亞銀行有限公司相對其他機構的系統重要性，該銀行在是次評估不再被識別為D-SIB。最新名單於2022年1月1日生效。

東亞：尊重檢討結果

東亞銀行回應指，尊重金管局作出的2022年度檢討結果，又稱東亞一直是本港同業中擁有最穩健資本基礎的銀行之一，同時亦會利用這次檢討結果帶來的彈性和契機，進一步運用資源以發展業務。

據金管局網頁簡介，具系統重要性銀行（SIB）是指一旦陷入困境或倒閉所產生的影響，會對金融體系以至更廣泛的經濟造成重大干擾的銀行。

根據D-SIB框架，每間被指定為D-SIB的認可機構須在接獲被指定的正式通知起計12個月內，就計算其監管緩衝資本加入較高吸收虧損能力資本規定（HLA資本規定）。適用於D-SIB的HLA資本規定（以認可機構的普通股權一級資本（CET1資本）佔其風險加權資產（根據《銀行業（資本）規則》計算）的百分比表示）介乎1%至3.5%之間（視乎所評定該D-SIB的系統重要性而定）。

與2020年12月30日公布的D-SIB名單相比，在是次公布的名單中，被指定為D-SIB的5間認可機構的HLA資本規定維持不變。