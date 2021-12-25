券商續看好　料納指明年底可見19000點　蘋果市值破3萬億美元

美國科技股的升勢是否已開到荼靡？券商Wedbush仍看好明年納指走勢，料可以升抵至19000點之餘，認為蘋果及Google等大型科技股可以維持增長。更不排除當蘋果在明年夏天推出AR/VR頭盔，會成為股價催化劑，明年該公司可與微軟擕手衝破市值3萬美元大關。

該行分析員Dan Ives指出，近期交美股出現波動屬「陣痛的消化期」，及市場人士對新冠變種病毒Omicron傳播加劇的憂慮。

他進一步指出隨著企業及消費者之間繼續進行數碼化，科技股行情熱度仍在，又預料至明年底時納指可見19000點。整個科技行業的潛在增長前景，是正常或歷史水平的2至3倍；又預期像Meta﹑蘋果﹑Google及微軟等大型科技公司，未來對元宇宙領域投資額或高達數十億美元，並有可能帶動大量併購。

晶片荒明年可緩解

談及雲計算領域時，他認為行業「軍備競賽」會升溫，因新進入該領域的企業，在未來10年總支出將達1萬億美元，又預料明年底時將有逾50%工作內容遷至雲平台，較目前的43%為高。同時又預期用戶明年對網絡安全預算增加21%，增幅較今年高出1個百分點。

至於反壟斷問題，他認美國及歐洲監管環境就反壟斷問題，對大型科技企業構成持續威脅，並有可能阻礙收購交易，惟相信最終只會罰款，不會對相關大型企業構成根本性改變。

此外他預料晶片荒，特別是亞洲地區以外的晶片短缺問題，會在明年上半年顯著放緩；又預期蘋果與部份晶片產業鏈合作夥伴可從中獲益。