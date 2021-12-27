Tesla Model3成為11月歐洲最暢銷的電動汽車

據techweb網站報道，特斯拉（Tesla）Model3成為2021年11月歐洲最暢銷電動車和第12暢銷車。2021年，特斯拉Model3繼續成為歐洲市場最受歡迎的車型之一。根據JATO Dynamics的數據，特斯拉上個月註冊了10,739輛Model3。

11月，Model3成為最暢銷的電動汽車，大幅超越競爭對手，按年增長119%。最接近的競爭對手雷諾Zoe擁有8,658輛註冊，比Model3落後2,000多輛。Dacia Spring以5,746 輛的銷量排名第三。第四名屬於特斯ModelY，註冊量為5,347。該車僅在歐洲銷售了整整三個月，主要的註冊量將在12月進行。據Teslastats稱，僅在挪威，截至12月26日，已有2,263輛Model Y註冊。排在前五名的是斯柯達Enyaq，銷量為5,041輛。

在11月歐洲所有動力類型暢銷汽車的整體排名中，Model3與最受歡迎的ICE汽車競爭，排名第十二。其中的一個特點是，該車是唯一進入前15名的電動汽車，這表明消費者的選擇很明確。Model3的價格明顯高於名單上其他最受歡迎的汽車，有時是其成本的兩倍。因此，完全有理由相信，只要特斯拉推出更便宜的車型，它就會迅速走紅，並在全球許多國家成為最受歡迎的汽車。