泰國科技公司進軍挖礦業務　未有顯著收益股價先飆升67倍

泰國一家科技公司的股票2021年上漲了6700%，成為全球市值20億美元以上的科技公司中漲幅最大的一家。



《新浪財經》報道，今年7月宣佈進軍比特幣（Bitcoin）挖礦業務後，泰國茉莉花技術解決方案公司（Jasmine Technology Solution Pcl）股價上漲兩倍多，儘管加密貨幣項目尚未為該公司帶來顯著收益；全年計，年初至今公司股價飆升約67倍。

公司董事長Soraj Asavaprapha受訪時表示，「市場反應超出預期，投資者對公司新方向持樂觀態度，儘管這僅僅是個開始。」報道稱，Jasmine Technology的325台礦機數月來僅「開採」8枚比特幣，不過Soraj預計明年挖礦活動將更為活躍，公司計劃投資約33億泰銖（約9,800萬美元）購買7,000台新設備，預料2022年底挖礦業務收入將佔總營業額約八成。

Jasmine Technology只是眾多進入數字資產領域的泰國公司中的一家。家用電器製造商AJ Advance Technology 本月宣佈了對比特幣挖礦的首筆投資。Siam Commercial Bank和Kasikornbank也入股了加密貨幣初創公司。