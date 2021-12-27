全球IPO今年集資額逾5940億美元　創歷史新高

2021年全球股市經歷了不平凡的一年，各國尚未完全走出疫情，疫苗雖然不斷普及但新的變種接連出現，資本市場在這種情況下出現了創紀錄的IPO融資額。

據富途引述Dealogic統計顯示，全球各個股市今年的IPO（首次公開招股）募資額創下紀錄新高，達致5,940億美元。Dealogic的統計包括SPAC（特殊目的收購公司）。

另外，據數據公司路孚特（Refinitiv）統計，若扣除SPAC部分2021年全球IPO總數量為2,097宗，合共集資4,020億美元；與去年相比，募資金額上升81%，IPO數量增長51%。

如果按行業來看，科技、醫療健康行業的IPO佔了很大比例。路孚特數據顯示，今年科技行業的IPO有426宗、佔全部IPO數量的20.3%，醫療健康行業的IPO有332宗、佔全部IPO數量的15.8%，這兩個行業的IPO募資佔全球IPO募資金額的近42%。

摩根士丹利（Morgan Stanley）美國股本市場聯席主管 Andrew Wetenhall表示，新股市場活躍，主要受惠於新冠疫情憂慮紓緩及有些公司分拆業務；花旗股權資本市場全球聯席負責人 James Fleming稱，「我不得不認為（2022年）將是全球新股發行下降的一年。」